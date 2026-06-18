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Senec vyhlásil súťaž návrhov na revitalizáciu pešej zóny
Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov je 160.600 eur bez DPH, predpokladané investičné náklady na samotnú revitalizáciu sa odhadujú na 2.960.550 eur bez DPH.
Autor TASR
Bratislava/Senec 18. júna (TASR) - Mesto Senec vyhlásilo ideovú súťaž návrhov revitalizáce pešej zóny na Lichnerovej ulici. Záujemcovia môžu návrhy predkladať do 2. novembra. Informuje o tom Slovenská komora architektov (SKA) a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Revitalizácia pešej zóny Licherovej ulice v Senci bude strategickým projektom, ktorý môže významne ovplyvniť kvalitu jedného z dôležitých verejných priestorov v centre mesta,“ uviedlo mesto v opise zákazky. Zdôraznilo, že navrhované úpravy okrem estetickej úrovne musia reflektovať na aktuálne environmentálne, sociálne a ekonomické výzvy. „Klimatická zmena a rastúca urbanizácia si vyžadujú nové prístupy k navrhovaniu mestských priestorov, ktoré zlepšia kvalitu života, zvýšia odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam a prispejú k ekologickej udržateľnosti,“ dodal vyhlasovateľ súťaže.
Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov je 160.600 eur bez DPH, predpokladané investičné náklady na samotnú revitalizáciu sa odhadujú na 2.960.550 eur bez DPH. „Súťaž slúži na overenie predpokladaných nákladov a bude slúžiť ako indikátor pre ich prípadnú aktualizáciu,“ upozornilo mesto.
Lehota na predkladanie ponúk, ktoré bude posudzovať odborná porota, je do 2. novembra, výsledky ideovej súťaže by mali byť známe do konca novembra.
„Revitalizácia pešej zóny Licherovej ulice v Senci bude strategickým projektom, ktorý môže významne ovplyvniť kvalitu jedného z dôležitých verejných priestorov v centre mesta,“ uviedlo mesto v opise zákazky. Zdôraznilo, že navrhované úpravy okrem estetickej úrovne musia reflektovať na aktuálne environmentálne, sociálne a ekonomické výzvy. „Klimatická zmena a rastúca urbanizácia si vyžadujú nové prístupy k navrhovaniu mestských priestorov, ktoré zlepšia kvalitu života, zvýšia odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam a prispejú k ekologickej udržateľnosti,“ dodal vyhlasovateľ súťaže.
Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov je 160.600 eur bez DPH, predpokladané investičné náklady na samotnú revitalizáciu sa odhadujú na 2.960.550 eur bez DPH. „Súťaž slúži na overenie predpokladaných nákladov a bude slúžiť ako indikátor pre ich prípadnú aktualizáciu,“ upozornilo mesto.
Lehota na predkladanie ponúk, ktoré bude posudzovať odborná porota, je do 2. novembra, výsledky ideovej súťaže by mali byť známe do konca novembra.