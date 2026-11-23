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Senecká polícia žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení neznámeho muža
Fotografie zverejnila polícia na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Seneckí policajti sa v súvislosti s objasňovaním protiprávneho konania obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení neznámeho muža. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Martina Šemetková. Fotografie zverejnila polícia na sociálnej sieti.
Polícia vyzvala ľudí, aby akékoľvek informácie, ktoré by mohli prispieť k stotožneniu osoby, oznámili na telefónnom čísle 158, prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti, prípadne osobne na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru.
Polícia vyzvala ľudí, aby akékoľvek informácie, ktoré by mohli prispieť k stotožneniu osoby, oznámili na telefónnom čísle 158, prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti, prípadne osobne na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru.