Senecké leto 2025 otvorí sezónu na Slnečných jazerách

Bratislava/Senec 7. júna (TASR) - Tohtoročné Senecké leto sa uskutoční v sobotu 14. júna. Rodinný festival zároveň otvorí tohtoročnú sezónu na Slnečných jazerách. Informuje o tom mesto Senec.



„Podujatie bude patriť všetkým generáciám, od najmenších až po tých najskúsenejších,“ sľubuje samospráva. Upozorňuje, že návštevníci festivalu, bude môcť zároveň prostredníctvom vstupenky voľne vychádzať a vstupovať do areálu, čo umožní najmä „cezpoľným“ objaviť aj zaujímavosti mesta.



„Počas festivalu sa na hlavnom pódiu budú striedať hviezdy slovenskej hudobnej scény, napríklad Polemic, Heľenine oči, Kollárovci, Horkýže Slíže či Medial Banana,“ informovala hovorkyňa Senca Martina Ostatníková. Dodala, že je pripravený aj pestrý program pre deti. „Zabaviť sa budú môcť v tvorivých dielničkách či na skákacích hradoch, zasmiať sa so zakrivenými zrkadlami, môžu tiež navštíviť minizoo alebo si zapožičať modely rôznych typov lodiek, ktoré si budú môcť púšťať na vode,“ priblížila.



Festival pred samotným hudobným záverom spestrí po 23.00 h pyromuzikálny superohňostroj. Po skončení programu budú posilnené vlakové spoje do Bratislavy a Galanty, zo severnej časti Slnečných jazier bude premávať zo záchytných parkovísk bezplatný kyvadlový vláčik.