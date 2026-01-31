Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Seneckí hasiči pomáhali vytiahnuť auto z potoka v Novej Vsi pri Dunaji

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jozef Scheiner

Zasahujúci hasiči havarované vozidlo zabezpečili proti ďalšiemu pohybu a úniku prevádzkových kvapalín.

Autor TASR
Bratislava/Senec 31. januára (TASR) - Seneckí hasiči v sobotu popoludní asistovali v Novej Vsi pri Dunaji. „Osobné motorové vozidlo sa tam dostalo mimo vozovku a spadlo do potoka,“ priblížil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. Informoval tiež, že nedošlo k žiadnemu zraneniu.

Zasahujúci hasiči havarované vozidlo zabezpečili proti ďalšiemu pohybu a úniku prevádzkových kvapalín. „Zároveň použili sorpčné prostriedky na zachytenie uniknutých prevádzkových kvapalín z vodného toku,“ dodal HaZZ.

Hasiči pomohli i pri vytiahnutí auta a jeho naložení na vozidlo odťahovej služby.
