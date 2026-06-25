< sekcia Regióny
Šengenský poludník sa začne Sviečkovým koncertom v košickej synagóge
Festival otvorí Sviečkový koncert v ortodoxnej synagóge na Zvonárskej ulici v Košiciach, kde vystúpi sláčikové kvarteto Fusion Bows zo Slovenska.
Autor TASR
Košice 25. júna (TASR) - Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník sa začne vo štvrtok o 19.30 h a potrvá do soboty 11. júla. Jednotlivé koncerty budú v rôznych častiach mesta Košice a v okolí, ale aj v Levoči. Osemnásty ročník festivalu bude hostiť vyše 120 hudobníkov z Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Informoval o tom mediálny manažér festivalu Svjatoslav Dohovič.
Podujatie s podporou partnerov organizuje košický sláčikový orchester Musica Iuvenalis pôsobiaci pri Základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej. V tomto ročníku sú pripravené aj dva Sviečkové koncerty. „Organizácia a príprava podujatia, na ktorom sa stretáva vyše 120 hudobníkov z Poľska, Slovenska a Ukrajiny, nie sú jednoduché. Presvedčili sme sa o tom neraz počas predchádzajúcich rokov. Odmenou je pre nás priazeň divákov a veríme, že nám ju zachovajú aj v tomto roku,“ tvrdí riaditeľ festivalu a umelecký vedúci orchestra Musica Iuvenalis Igor Dohovič.
Festival otvorí Sviečkový koncert v ortodoxnej synagóge na Zvonárskej ulici v Košiciach, kde vystúpi sláčikové kvarteto Fusion Bows zo Slovenska. Na festivalovom galakoncerte veľkého festivalového medzinárodného orchestra a zboru v košickom Kostole Premonštrátov odznie 4. júla zborový Koncert č. 34 Da Voskresnet Boh a aj orchestrálna omša Sunrise mass pre miešaný zbor a sláčikový orchester nórskeho skladateľa Ola Gjeilo. „Som presvedčený, že aj tieto diela, ktorých vznik delí viac ako dvesto rokov, opäť prinesú v podaní mladých hudobníkov divákom silný umelecký zážitok umocnený duchovným prostredím chrámu,“ uviedol riaditeľ festivalu.
Na festivale sa okrem organizátora a Fusion Bows predstavia aj miešaný spevácky zbor Technickej univerzity v Košiciach Collegium Technicum, komorné zoskupenia Vento Kvintet a členovia orchestrov Camerata Laetitiae a Edevart Orchestra. Medzinárodný orchester a zbor Šengenského poludníka budú tvoriť hostia z Poľska a Ukrajiny, medzi nimi Silesian Charmber Choir Ad Libitum a Akademický zbor Cantus z Užhorodu.
Podujatie s podporou partnerov organizuje košický sláčikový orchester Musica Iuvenalis pôsobiaci pri Základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej. V tomto ročníku sú pripravené aj dva Sviečkové koncerty. „Organizácia a príprava podujatia, na ktorom sa stretáva vyše 120 hudobníkov z Poľska, Slovenska a Ukrajiny, nie sú jednoduché. Presvedčili sme sa o tom neraz počas predchádzajúcich rokov. Odmenou je pre nás priazeň divákov a veríme, že nám ju zachovajú aj v tomto roku,“ tvrdí riaditeľ festivalu a umelecký vedúci orchestra Musica Iuvenalis Igor Dohovič.
Festival otvorí Sviečkový koncert v ortodoxnej synagóge na Zvonárskej ulici v Košiciach, kde vystúpi sláčikové kvarteto Fusion Bows zo Slovenska. Na festivalovom galakoncerte veľkého festivalového medzinárodného orchestra a zboru v košickom Kostole Premonštrátov odznie 4. júla zborový Koncert č. 34 Da Voskresnet Boh a aj orchestrálna omša Sunrise mass pre miešaný zbor a sláčikový orchester nórskeho skladateľa Ola Gjeilo. „Som presvedčený, že aj tieto diela, ktorých vznik delí viac ako dvesto rokov, opäť prinesú v podaní mladých hudobníkov divákom silný umelecký zážitok umocnený duchovným prostredím chrámu,“ uviedol riaditeľ festivalu.
Na festivale sa okrem organizátora a Fusion Bows predstavia aj miešaný spevácky zbor Technickej univerzity v Košiciach Collegium Technicum, komorné zoskupenia Vento Kvintet a členovia orchestrov Camerata Laetitiae a Edevart Orchestra. Medzinárodný orchester a zbor Šengenského poludníka budú tvoriť hostia z Poľska a Ukrajiny, medzi nimi Silesian Charmber Choir Ad Libitum a Akademický zbor Cantus z Užhorodu.