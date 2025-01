Senica a Červený kríž uviedli do prevádzky externý defibrilátor

Senica 23. januára (TASR) - Územný spolok (ÚzS) Slovenského Červeného kríža (SČK) Senica v spolupráci s mestom uviedli vo štvrtok v centre SČK na Kalinčiakovej ulici do prevádzky automatický externý defibrilátor (AED). Ide o druhý verejne dostupný defibrilátor v správe Červeného kríža v Senici. V meste je ich aktuálne celkovo 13. TASR to uviedol primátor Senice Martin Džačovský.



"Defibrilátor zakúpil ÚzS SČK Senica, jeho cena bola 1800 eur, výhrevnú skrinku v hodnote 700 eur zakúpilo mesto. Červený kríž ho dal namontovať a bude mať defibrilátor v správe," vysvetlila riaditeľka SČK Senica Miriam Madunická.



Automatizované externé defibrilátory sú jednoduché na použitie a vybavené hlasovými pokynmi, ktoré používateľa vedú počas zásahu. "Aj laik dokáže použitím defibrilátora poskytnúť pomoc a dať šancu na život," doplnila.



Prístroj pri zásahoch používajú aj hasiči a Mestská polícia (MsP) Senica. Náčelník MsP Jaroslav Pecha pre TASR uviedol, že AED používajú už niekoľko rokov. "Máme ho k dispozícii 24 hodín a sedem dní v týždni na stálej službe, kde sú policajti v prípade nahlásenia udalosti do pár minút schopní poskytnúť rýchlu a efektívnu prvú pomoc za použitia tohto defibrilátora," dodal.



Veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru Senica Dávid Jakub vysvetlil, že využívajú AED z MsP. "Brávame si ho na hromadné podujatia, kde sme ako protipožiarna asistenčná hliadka, ale sme preškolení aj na poskytovanie prvej pomoci," zhrnul.



Primátor takisto spomenul, že v priebehu pár dní v Senici pribudne tretí AED na mestskej plavárni. Uviedol, že spolupráca radnice a ÚzS SČK funguje na viacerých úrovniach. "V rámci sociálnych služieb nám zastrešujú viaceré služby, toto je jeden zo spôsobov, ako sa dá prepojiť tretí sektor so samosprávou," dodal Džačovský.