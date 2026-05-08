Senica a Hodonín spustia kampaň, motivuje využívať nemotorovú dopravu
Autor TASR
Senica/Hodonín 8. mája (TASR) - Mestá Senica a český Hodonín odštartujú v polovici mája spoločnú motivačnú kampaň, ktorá má obyvateľov oboch miest povzbudiť k väčšiemu využívaniu bicyklov a nemotorovej dopravy. Verejné podujatie, ktoré kampaň predstaví, sa uskutoční v Senici 14. mája o 15.00 h v budove DAV a je určené širokej verejnosti. TASR to uviedla hovorkyňa Senice Tatiana Moravcová.
Intenzívnejšia časť kampane bude prebiehať najmä online formou motivačných videí, vizuálov či interaktívnych výziev. „Kampaň však zasiahne aj tradičné médiá, regionálne rádiá a televíziu, aby sa jej posolstvo dostalo ku všetkým generáciám,“ uviedla.
Projekt má podľa nej podporiť väčšie využívanie bicyklov a chôdze, zlepšiť podmienky pre cyklistov a chodcov a posilniť toleranciu medzi účastníkmi dopravy. „Sľubujeme si od toho, že sa obyvatelia začnú na mestskú dopravu pozerať inak, ako na priestor, kde môže byť viac pohybu, zdravia, ale aj ohľaduplnosti,“ doplnila.
Súčasťou aktivít bude aj pocitová mapa - Bezpečná cesta do školy, v ktorej budú žiaci označovať rizikové miesta v okolí škôl. Výsledky majú pomôcť pri plánovaní dopravných úprav a bezpečnostných opatrení.
Kampaň je súčasťou cezhraničného projektu Podpora a propagácia cyklomobility Senica - Hodonín v rámci programu Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027. „Obe mestá spojila podobná dopravná situácia, preto sa rozhodli pripraviť aktivity podporujúce zdravší a bezpečnejší pohyb po meste,“ skonštatovala.
