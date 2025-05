Týždeň dobrovoľníctva v Senici pomôže seniorom či útulku

Senica 13. mája (TASR) - Týždeň dobrovoľníctva v Senici sa uskutoční v termíne od 19. do 25. mája. Súčasťou programu bude napríklad skrášľovanie okolia škôl, prechádzky so psami z útulku, raňajky pre ľudí bez domova či renovácia tribúny futbalového klubu Čáčov. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



Verejnosť sa bude môcť zapojiť do rôznych aktivít a počas celého týždňa bude mať možnosť vyplniť dotazník o dobrovoľníctve prostredníctvom QR kódu alebo na sociálnej sieti a dať tak najavo, ako by sa dalo dobrovoľníctvo vylepšiť. Dobrovoľníci sa môžu zapojiť aj do zberu dotazníkov v teréne.



Medzi dobrovoľnícke aktivity bude patriť napríklad skrášľovanie okolia Obchodnej akadémie v Senici, ktoré sa začne 19. mája o 14.00 h. Dobrovoľníci budú čistiť školský areál od lístia, ihličia a nečistôt na trávnatej ploche. Potom budú na vybraných miestach vysádzať kvety, kríčky, bylinky, zakladať skalku a celkovo zabezpečia, aby mal školský areál peknú zeleň.



Nasledovať bude hravé doobedie v dennom stacionári Svetluška v senickej mestskej časti Kunov 20. mája. Hlavným cieľom podujatia je vytvoriť radostnú, hravú, priateľskú a súťaživú atmosféru. Ďalšou aktivitou budú raňajky pre ľudí bez domova 21. mája. Dobrovoľníci budú pomáhať s rozdávaním raňajok a s jednoduchou organizáciou.



Maľovanie plošných detských ihrísk v materských školách sa uskutoční 25. mája. Úlohou dobrovoľníka bude pomoc pri maľovaní plošných detských ihrísk na asfaltových plochách v materských školách. V pláne sú mnohé ďalšie aktivity.



V Senici sa dobrovoľníctvu a mladým ľuďom venuje občianske združenie (OZ) Senica 2.0 a jeho klubovňa pre mladých KiviK. Združenie sa venuje aj podcastu, hlavnou témou je práve dobrovoľníctvo a mladí ľudia. OZ sa venuje aj ekológii a udržateľnosti, zapájaniu mladých do verejného diania, ale aj kultúrnym a spoločenským podujatiam.