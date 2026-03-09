< sekcia Regióny
Senica bojuje s nelegálnym ukladaním odpadu pri kontajneroch
Obyvatelia majú podľa samosprávy k dispozícii legálne možnosti likvidácie odpadu, napríklad prostredníctvom zberného dvora alebo organizovaného zberu.
Autor TASR
Senica 9. marca (TASR) - Nelegálne ukladanie odpadu pri kontajnerových stojiskách patrí v Senici medzi dlhodobé problémy. Mesto preto dôslednejšie rieši takéto priestupky podľa zákona o odpadoch, možnosťou sú napríklad i pokuty. Len v roku 2025 riešila radnica 20 súvisiacich priestupkov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Pokuty sa pohybovali od 60 do viac ako 314 eur v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Podľa zákona o odpadoch môže sankcia dosiahnuť až 1500 eur, pričom sa k nej pripočítavajú aj trovy konania vo výške 27,50 eura. „Vo väčšine prípadov išlo o časti nábytku a matrace, odpadové pneumatiky, elektroodpad, plastové časti vozidiel alebo bioodpad a drobné stavebné odpady. Takýto odpad nepatrí ku kontajnerom na komunálny odpad a jeho uloženie na verejnom priestranstve je porušením zákona,“ ozrejmila.
Obyvatelia majú podľa samosprávy k dispozícii legálne možnosti likvidácie odpadu, napríklad prostredníctvom zberného dvora alebo organizovaného zberu. „Ak si nie ste istí, kam konkrétny odpad patrí, odporúčame overiť si informácie na webe mesta alebo kontaktovať oddelenie životného prostredia. Spoločným cieľom je čisté, bezpečné a kultúrne prostredie, ktoré nezaťažuje susedov ani mestský rozpočet,“ doplnila.
Historicky mesto zabezpečovalo zber objemného odpadu v mesačných intervaloch, pričom obyvatelia ho mohli ukladať ku kontajnerom v presne určených termínoch. Postupne sa však tento systém prestal dodržiavať a objemný odpad sa začal pri stojiskách objavovať priebežne počas celého roka, bez ohľadu na vývozné dni.
Samospráva preto po rokoch neudržateľného stavu pristúpila k zmene systému. Vývoz objemného odpadu postupne zredukovala na tri termíny ročne, pričom zákon ukladá mestám povinnosť zabezpečiť ho minimálne dvakrát ročne. Cieľom opatrenia bolo udržať stojiská v poriadku a motivovať obyvateľov, aby využívali zberný dvor a zákonné spôsoby likvidácie odpadu. Napriek tomu časť obyvateľov podľa mesta naďalej ukladá odpad ku kontajnerom aj mimo určených termínov.
