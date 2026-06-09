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Senica bude hostiť 37. ročník Záhoráckeho maratónu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hlavnými organizátormi sú mesto Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica. Na príprave podujatia sa podieľajú aj Mesto Šaštín-Stráže a obec Borský Mikuláš, ktorými trať tradične vedie.

Autor TASR
Senica 9. júna (TASR) - Mesto Senica bude hostiť 37. ročník Záhoráckeho maratónu. Štart pretekov bude pred športovou halou na Továrenskej ulici, ktorá bude z organizačných dôvodov uzavretá do 17.00 h. Bežci si zmerajú sily na trati vedúcej zo Senice cez lesné úseky medzi obcami Borský Mikuláš a Šaštín-Stráže a naspäť do Senice. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Popri klasickom maratóne ponúka toto športové podujatie aj polmaratónsku trať a štafetový beh pre štvorčlenné tímy - ideálny pre kolektívy, ktoré chcú zažiť atmosféru veľkých pretekov bez potreby absolvovať celú vzdialenosť,“ ozrejmila.

Polmaratónska trať je súčasťou Moravsko-slovenského bežeckého pohára a Grand Prix Záhoria. Organizátori očakávajú účasť od rekreačných športovcov až po skúsených pretekárov. „Podujatie je známe svojou priateľskou atmosférou, výbornou organizáciou a malebným prírodným prostredím Záhorskej nížiny. Aj preto sa k nám každoročne vracajú stovky bežcov,“ skonštatovala.

Hlavnými organizátormi sú mesto Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica. Na príprave podujatia sa podieľajú aj Mesto Šaštín-Stráže a obec Borský Mikuláš, ktorými trať tradične vedie. Podrobné informácie o podujatí, vrátane propozícií a registrácie sú dostupné na oficiálnej webovej stránke organizátorov.
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