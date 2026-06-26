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Senica bude mať štyri volebné obvody
Senickí poslanci schválili pre volebné obdobie 2026 - 2030 variant, ktorý zohľadňuje odporúčania VOP a upravuje systém volebných obvodov s cieľom dosiahnuť rovnomernejšie zastúpenie obyvateľov.
Autor TASR
Senica 26. júna (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Senici na svojom zasadnutí vo štvrtok (25. 6.) schválilo návrh na určenie štyroch volebných obvodov a na 19-členné MsZ pre volebné obdobie 2026 - 2030. Materiál reaguje aj na závery kontroly verejného ochrancu práv (VOP) zameranej na rovnosť volebného práva pri tvorbe volebných obvodov v predchádzajúcich voľbách.
VOP vo svojom stanovisku konštatoval, že pri tvorbe volebných obvodov v rokoch 2018 a 2022 došlo k nerovnostiam v pomere počtu obyvateľov na mandát. Upozornil, že rozdiely medzi volebnými obvodmi by mali byť minimalizované a odporučil ich nastavenie s odchýlkou spravidla do desať, maximálne do 15 percent.
Senickí poslanci schválili pre volebné obdobie 2026 - 2030 variant, ktorý zohľadňuje odporúčania VOP a upravuje systém volebných obvodov s cieľom dosiahnuť rovnomernejšie zastúpenie obyvateľov.
Materiál vychádzal zo zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo určuje pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie v závislosti od počtu obyvateľov. K 1. júnu 2026 malo mesto Senica 19.401 obyvateľov. V zmysle zákonného rozpätia pre obce s počtom obyvateľov od 10.001 do 20.000 bol pre Senicu navrhnutý a schválený počet 19 poslancov mestského zastupiteľstva.
Každý obvod má iný počet poslancov. Obvod číslo jedna zahŕňa Čáčov a má mať jedného poslanca. Obvod číslo dva zahŕňa Horné Suroviny, Dolné Suroviny a Jablonickú cestu a má mať sedem poslancov. Obvod číslo tri pokrýva sídliská a časť centra a má tiež sedem poslancov. Obvod číslo štyri zahŕňa Košútovec, Brestové, Hlbokú cestu a Kunov so štyrmi poslancami.
MsZ zároveň vzalo na vedomie aj doterajšie rozloženie mandátov v aktuálnom volebnom období 2022 - 2026, keď je 19 poslancov rozdelených do piatich volebných obvodov. Súčasne poslanci schválili aj rozsah výkonu funkcie primátora mesta Senica na plný úväzok na celé volebné obdobie 2026 - 2030, ako to umožňuje zákon o obecnom zriadení. Rozhodnutie má zabezpečiť kontinuitu výkonu samosprávy a stabilné fungovanie orgánov mesta v nasledujúcom volebnom období.
VOP vo svojom stanovisku konštatoval, že pri tvorbe volebných obvodov v rokoch 2018 a 2022 došlo k nerovnostiam v pomere počtu obyvateľov na mandát. Upozornil, že rozdiely medzi volebnými obvodmi by mali byť minimalizované a odporučil ich nastavenie s odchýlkou spravidla do desať, maximálne do 15 percent.
Senickí poslanci schválili pre volebné obdobie 2026 - 2030 variant, ktorý zohľadňuje odporúčania VOP a upravuje systém volebných obvodov s cieľom dosiahnuť rovnomernejšie zastúpenie obyvateľov.
Materiál vychádzal zo zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo určuje pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie v závislosti od počtu obyvateľov. K 1. júnu 2026 malo mesto Senica 19.401 obyvateľov. V zmysle zákonného rozpätia pre obce s počtom obyvateľov od 10.001 do 20.000 bol pre Senicu navrhnutý a schválený počet 19 poslancov mestského zastupiteľstva.
Každý obvod má iný počet poslancov. Obvod číslo jedna zahŕňa Čáčov a má mať jedného poslanca. Obvod číslo dva zahŕňa Horné Suroviny, Dolné Suroviny a Jablonickú cestu a má mať sedem poslancov. Obvod číslo tri pokrýva sídliská a časť centra a má tiež sedem poslancov. Obvod číslo štyri zahŕňa Košútovec, Brestové, Hlbokú cestu a Kunov so štyrmi poslancami.
MsZ zároveň vzalo na vedomie aj doterajšie rozloženie mandátov v aktuálnom volebnom období 2022 - 2026, keď je 19 poslancov rozdelených do piatich volebných obvodov. Súčasne poslanci schválili aj rozsah výkonu funkcie primátora mesta Senica na plný úväzok na celé volebné obdobie 2026 - 2030, ako to umožňuje zákon o obecnom zriadení. Rozhodnutie má zabezpečiť kontinuitu výkonu samosprávy a stabilné fungovanie orgánov mesta v nasledujúcom volebnom období.