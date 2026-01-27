< sekcia Regióny
Senica buduje cyklochodníky na Štefánikovej a Hviezdoslavovej ulici
Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov so šírkou tri metre sa začne pred mestským úradom a skončí sa za budovou OSBD.
Autor TASR
Senica 27. januára (TASR) - Mesto Senica aktuálne buduje nové cyklochodníky na Štefánikovej a Hviezdoslavovej ulici. Stavebná činnosť sa v týchto dňoch sústreďuje aj do priestoru pred budovou mestského úradu, ktorý však zostáva otvorený bez zmien v rámci platných otváracích hodín. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Prístup do budovy je zachovaný s určitými obmedzeniami. Radnica zároveň upozorňuje chodcov na dočasné zábrany na chodníkoch v okolí staveniska a odporúča zvýšenú obozretnosť, prípadne využitie chodníka na opačnej strane ulice.
Cyklotrasa na Hviezdoslavovej ulici bude mať dĺžku približne 900 metrov a povedie od križovatky ulíc Hviezdoslavova a Námestie oslobodenia západným smerom, súbežne s cestou druhej triedy v smere na Kúty. Na Štefánikovej ulici vznikne cyklotrasa dlhá takmer 550 metrov, ktorá prepojí východnú časť mesta v smere na Prietrž a mestskú časť Kunov s centrom Senice a nadviaže na existujúcu sieť cyklotrás.
Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov so šírkou tri metre sa začne pred mestským úradom a skončí sa za budovou OSBD. Súčasťou riešenia bude aj vyvýšený priechod pre chodcov pri Múzeu Senica.
Cieľom je zvýšiť bezpečnosť cyklistov a chodcov a vytvoriť ucelenú cyklodopravnú sieť, ktorá bezpečne prepojí východnú a západnú časť mesta s jeho centrom. Samospráva bola úspešná so žiadosťou o financovanie z plánu obnovy, pričom celkový rozpočet projektu je navrhnutý vo výške 842.903 eur.
