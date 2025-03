Senica chce vybudovať parkovisko pri budove Sociálnej poisťovne

Senica 29. marca (TASR) - Mesto Senica pracuje na riešení parkovacej situácie a plánuje vybudovanie 14 nových parkovacích miest pri budove Sociálnej poisťovne. Zámer je momentálne v prípravnej fáze a jeho realizácia závisí od potrebných výmen pozemkov. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Výstavbu parkovacích miest plánuje realizovať vlastník centra, ktoré sa nachádza oproti poisťovni. „Radnica situáciu naďalej monitoruje a v rámci svojich kompetencií sa bude snažiť hľadať riešenia, ktoré budú vyhovovať nielen investorom, ale predovšetkým obyvateľom a celkovej dopravnej situácii v meste,“ priblížila hovorkyňa.



Moravcová spomenula aj otvorenie novej obchodnej prevádzky v budove spomínaného centra, ktoré by mohlo vyvolať vlnu otázok verejnosti o možných problémoch s parkovaním. „Mesto si uvedomuje, že táto nová prevádzka prináša nielen výhody pre nakupujúcich, ale aj otázky týkajúce sa parkovania, najmä pre obyvateľov v bezprostrednom okolí,“ uviedla.



Vlastník budovy podľa jej slov disponuje 27 parkovacími miestami pri budove zo strany sídliskového vnútrobloku, ktoré dlhodobo bezplatne využívajú aj obyvatelia priľahlých bytových domov. „V súvislosti s otvorením novej predajne mesto dočasne prenajalo spoločnosti 25 parkovacích miest na priľahlom etážovom parkovisku, cieľom bolo minimalizovať dosah na parkovanie obyvateľov v tejto lokalite,“ vysvetlila.



Mesto podľa nej nebude stratové. „Za trojmesačný nájom zaplatí spoločnosť 10.000 eur, pričom tieto finančné prostriedky budú investované späť do verejného priestoru,“ dodala s tým, že v tejto časti lokality Sotina, počas otváracích hodín od 7.00 h do 20.00 h, sú prenajaté miesta vyhradené pre zákazníkov obchodu, no mimo týchto hodín zostávajú k dispozícii pre verejné parkovanie.