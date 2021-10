Cintorínom v Senici sa pred sviatkami predĺžia otváracie hodiny

Senica 25. októbra (TASR) – Mesto Senica sa pripravuje na blížiaci sa Sviatok všetkých svätých. Aj v tomto roku radnica predlžuje otváracie hodiny cintorínov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



"Otváracie hodiny na všetkých troch senických cintorínoch, priamo v meste i dvoch mestských častiach Kunove i Čáčove, budú počas dušičkového víkendu od 29. októbra do 1. novembra predĺžené do 20.00 h," uviedla Moravcová.



Mesto pripravilo v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti (ZPOZ) pietny akt spomienky na zosnulých na piatok 29. októbra o 16.00 h, ktorý sa uskutoční v zrekonštruovanom dome smútku v Senici. Podujatie bude podriadené pravidlám aktuálneho COVID automatu v režime OTP.



Na miestach posledného odpočinku v Senici pribudli nádoby na separovaný odpad, vrátane nádob na bioodpad. "Takisto sme prostredníctvom Technických služieb Senica zabezpečili zvýšenú frekvenciu vývozu týchto nádob v období, kedy si budú chodiť občania na hroby spomínať na svojich zosnulých," informovala hovorkyňa mesta.



Ako doplnila, v priebehu štyroch rokov sa podarilo samospráve zrekonštruovať všetky domy smútku, ktorými disponuje. "V sumáre hovoríme o investícii vo výške 440.000 eur. Najčerstvejšia prestavba domu smútku aj s priľahlým okolím bola dokončená v mestskej časti Kunov. Vlani to bola široká obnova hlavného domu smútku v meste Senica, ktorá tento rok pokračovala budovaním spevnených plôch v jeho okolí a chodníkov," uviedla Moravcová.