Cintoríny v Senici bude spravovať mestský sociálny podnik

Senica 11. januára (TASR) – Cintoríny v meste Senica majú nového správcu. Starostlivosť o pohrebiská prevzala spoločnosť Sociálny podnik mesta Senica, ktorá bude udržiavať poriadok na pohrebiskách. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Podnik bude spravovať všetky tri verejné cintoríny v meste. "Teda v Senici na Brezovej ulici, v Čáčove a aj cintorín v Kunove. Na zabezpečenie správy pohrebísk zriadil podnik kanceláriu správcu. Správa cintorína sídli v pôvodných priestoroch v senickom dome smútku na Brezovej ulici. Prevádzkové hodiny kancelárie sú v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00 h," uviedla Moravcová.



Ako doplnila, podnik bude zabezpečovať údržbu pohrebísk vrátane domov smútku a márnice. "Rovnako aj údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách, viesť evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebísk, evidenciu nájmov hrobových miest, udeľovať povolenia na vjazd motorových vozidiel do pohrebiska či udeľovať súhlas so stavebnými úpravami na hrobových miestach a zabezpečovať starostlivosť o pamätné hroby senických osobností," informovala hovorkyňa mesta.