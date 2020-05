Deti môžu rodičia v Senici prihlásiť do základných škôl do 25. mája

Senica 22. mája (TASR) - Od 1. júna sa budú môcť opäť otvoriť materské školy (MŠ) a prvých päť ročníkov základných škôl (ZŠ). Nástup detí je dobrovoľný, v Senici majú rodičia svoje rozhodnutie nahlásiť do pondelka (25. 5.). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



Základné školy v Senici budú zisťovať záujem rodičov cez portál EduPage do 25. mája do 8.00 h. "V utorok, 26. mája, tak už budú školy disponovať presnými počtami prihlásených detí, od ktorých budú vedieť odvodiť ďalšie organizačné kroky, akými sú počet vytvorených skupín, respektíve tried, počet povolaných učiteľov a nepedagogických zamestnancov," uviedla Moravcová.



Ako doplnila, ZŠ s MŠ Jána Mudrocha si záujem rodičov prihlásiť dieťa do materskej alebo základnej školy zisťujú učitelia prevolávaním rodičov. "Aj tu však platí pre rodičov ten istý termín, do kedy sa musia rozhodnúť,“ spresnila hovorkyňa mesta.