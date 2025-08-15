< sekcia Regióny
Senica nesúhlasí so zámerom výstavby zariadenia na spracovanie plastov
Zariadenie by malo podľa predloženého zámeru prispieť k zvýšeniu zhodnocovania a recyklácie plastového odpadu a ich odkloneniu od ukladania na skládky odpadov.
Autor TASR
Senica 15. augusta (TASR) - Mesto Senica dlhodobo nesúhlasí so zámerom výstavby zariadenia na termochemické zhodnocovanie plastov v priemyselnej zóne Kaplinské pole a s najväčšou pravdepodobnosťou podá voči kladnému záverečnému stanovisku z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie opravný prostriedok. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová v reakcii na zatiaľ neprávoplatné stanovisko envirorezortu k tomuto zámeru predloženému spoločnosťou SETECO.
„Stanovisko mesta Senica, ako aj moje osobné stanovisko ako primátora, v súvislosti so zámerom výstavby zariadenia na spracovanie plastov v priemyselnej zóne Kaplinské pole, sa nezmenilo. Od začiatku sme jasne deklarovali, že s výstavbou takéhoto zariadenia nesúhlasíme. Rovnaké stanovisko prijalo 18. apríla 2024 aj mestské zastupiteľstvo,“ zdôraznil primátor Senice Martin Džačovský vo svojom príspevku na sociálnej sieti.
Ako ozrejmil, po viac ako roku a pol vyhodnocovania a posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR záverečné stanovisko, podľa ktorého môže byť tento zámer realizovaný. „Chcem zdôrazniť, že záverečné stanovisko automaticky neznamená povolenie výstavby. Neprávoplatné rozhodnutie, ktoré sme z ministerstva dostali, v súčasnosti podrobne študujeme. Už teraz však môžem povedať, že s viacerými jeho závermi nesúhlasíme a v zákonom stanovenej lehote podáme opravný prostriedok,“ deklaroval.
Zariadenie by malo podľa predloženého zámeru prispieť k zvýšeniu zhodnocovania a recyklácie plastového odpadu a ich odkloneniu od ukladania na skládky odpadov. Spoločnosť SETECO predložila zámer do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v novembri 2023. Celková ročná kapacita pyrolýzneho zariadenia na termochemické zhodnocovanie plastov má byť 11.200 ton, pričom navrhovaná činnosť má byť realizovaná v dvoch etapách.
„Stanovisko mesta Senica, ako aj moje osobné stanovisko ako primátora, v súvislosti so zámerom výstavby zariadenia na spracovanie plastov v priemyselnej zóne Kaplinské pole, sa nezmenilo. Od začiatku sme jasne deklarovali, že s výstavbou takéhoto zariadenia nesúhlasíme. Rovnaké stanovisko prijalo 18. apríla 2024 aj mestské zastupiteľstvo,“ zdôraznil primátor Senice Martin Džačovský vo svojom príspevku na sociálnej sieti.
Ako ozrejmil, po viac ako roku a pol vyhodnocovania a posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR záverečné stanovisko, podľa ktorého môže byť tento zámer realizovaný. „Chcem zdôrazniť, že záverečné stanovisko automaticky neznamená povolenie výstavby. Neprávoplatné rozhodnutie, ktoré sme z ministerstva dostali, v súčasnosti podrobne študujeme. Už teraz však môžem povedať, že s viacerými jeho závermi nesúhlasíme a v zákonom stanovenej lehote podáme opravný prostriedok,“ deklaroval.
Zariadenie by malo podľa predloženého zámeru prispieť k zvýšeniu zhodnocovania a recyklácie plastového odpadu a ich odkloneniu od ukladania na skládky odpadov. Spoločnosť SETECO predložila zámer do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v novembri 2023. Celková ročná kapacita pyrolýzneho zariadenia na termochemické zhodnocovanie plastov má byť 11.200 ton, pričom navrhovaná činnosť má byť realizovaná v dvoch etapách.