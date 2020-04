V Senici do systému dočasného parkovania pribudne 20 miest

Senica 19. apríla (TASR) – V meste Senica pribudne 20 parkovacích miest, z toho jedno miesto pre potreby ťažko zdravotne postihnutých ľudí (ŤZP), na Železničnej ulici. TASR o to informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Náklady na realizáciu parkoviska predstavujú 40.896,84 eur vrátane dane z pridanej hodnota (DPH). Mesto vo februári vypísalo súťaž na dodávateľa, do ktorej sa zapojilo päť uchádzačov. Najnižšiu ponuku predložila spoločnosť Palkovič-SK z obce Hlboké.



Výstavba nového parkoviska sa začala 17. marca. "Po dokončení budú všetky parkovacie miesta zaradené do systému dočasného parkovania na SMS alebo parkovacie karty," uviedla Moravcová.



Doplnila, že termín ukončenia realizácie v zmysle zmluvy o dielo je do 30. júna. "Predpokladáme však skoršie dokončenie diela do 30. apríla, čo však závisí od dodávok materiálu," informovala hovorkyňa.