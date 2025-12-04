< sekcia Regióny
Dobrovoľníci v Senici sa pripojili k medzinárodnému dňu štedrosti
OZ Senica 2.0 sa venuje okrem dobrovoľníctva aj ekológii a udržateľnosti, komunite a podpore mládeže, zapájaniu mladých do verejného diania a taktiež kultúrnym a spoločenským podujatiam.
Autor TASR
Senica 4. decembra (TASR) - Dobrovoľníci z občianskeho združenia (OZ) Senica 2.0 sa zapojili do medzinárodného dňa štedrosti Giving Tuesday. Spoločne pripravili viac ako 40 porcií cigánskej pečienky v žemli, ktorú s terénnou sociálnou pracovníčkou Mestského úradu Senica rozniesli klientom mestskej nocľahárne a útulku. Do prípravy sa zapojil aj viceprimátor Senice Filip Lackovič. TASR to uviedla koordinátorka dobrovoľníkov Simona Jurovatá.
„Snažíme sa zapojiť každoročne a vybrať nejakú skupinu ľudí, ktorej pomôžeme. Tento rok to boli ľudia bez domova a sociálne slabší. Pripravili sme im cigánske pečienky, ktoré sme tu chystali s pomocou viceprimátora Filipa Lackoviča,“ priblížila s tým, že žemle dostali ako sponzorský dar od tamojších pekární. Spoločne s dobrovoľníkmi nakúpili kapustu a pripravili cigánske, ktoré odovzdali s pomocou sociálnych pracovníčok v nocľahárni.
Spomenula tiež, že združenie sa opäť zapojilo do zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Verejnosť tak mohla venovať seniorom rôzne darčeky, list alebo pohľadnicu a adresovať im tak osobný pozdrav. Podľa Jurovatej je takto zabalená krabica pre seniorov často jediným darčekom, ktorý k Vianociam dostanú. V minulom roku sa z darčekových krabíc v Senici a blízkom okolí tešilo viac ako 650 obdarovaných.
V tomto roku darčekové krabice putujú medzi klientov Domova sociálnych služieb (DSS) a Zariadenia pre seniorov Senica, Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Harmónia, ZSS Senica, Domova dôchodcov Borský Mikuláš, DSS pre dospelých Bojková a neziskovej organizácie Florenc senior park.
Giving Tuesday alebo sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva je dňom, keď sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Každoročne sa koná v utorok po Black Friday ako reakcia na nákupný ošiaľ, ktorý je pre toto obdobie typický. Spája rôzne skupiny ľudí - neziskové organizácie, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k darovaniu.
OZ Senica 2.0 sa venuje okrem dobrovoľníctva aj ekológii a udržateľnosti, komunite a podpore mládeže, zapájaniu mladých do verejného diania a taktiež kultúrnym a spoločenským podujatiam. V gescii združenia je tiež komunitná klubovňa pre mladých v Senici KiviK.
„Snažíme sa zapojiť každoročne a vybrať nejakú skupinu ľudí, ktorej pomôžeme. Tento rok to boli ľudia bez domova a sociálne slabší. Pripravili sme im cigánske pečienky, ktoré sme tu chystali s pomocou viceprimátora Filipa Lackoviča,“ priblížila s tým, že žemle dostali ako sponzorský dar od tamojších pekární. Spoločne s dobrovoľníkmi nakúpili kapustu a pripravili cigánske, ktoré odovzdali s pomocou sociálnych pracovníčok v nocľahárni.
Spomenula tiež, že združenie sa opäť zapojilo do zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Verejnosť tak mohla venovať seniorom rôzne darčeky, list alebo pohľadnicu a adresovať im tak osobný pozdrav. Podľa Jurovatej je takto zabalená krabica pre seniorov často jediným darčekom, ktorý k Vianociam dostanú. V minulom roku sa z darčekových krabíc v Senici a blízkom okolí tešilo viac ako 650 obdarovaných.
V tomto roku darčekové krabice putujú medzi klientov Domova sociálnych služieb (DSS) a Zariadenia pre seniorov Senica, Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Harmónia, ZSS Senica, Domova dôchodcov Borský Mikuláš, DSS pre dospelých Bojková a neziskovej organizácie Florenc senior park.
Giving Tuesday alebo sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva je dňom, keď sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Každoročne sa koná v utorok po Black Friday ako reakcia na nákupný ošiaľ, ktorý je pre toto obdobie typický. Spája rôzne skupiny ľudí - neziskové organizácie, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k darovaniu.
OZ Senica 2.0 sa venuje okrem dobrovoľníctva aj ekológii a udržateľnosti, komunite a podpore mládeže, zapájaniu mladých do verejného diania a taktiež kultúrnym a spoločenským podujatiam. V gescii združenia je tiež komunitná klubovňa pre mladých v Senici KiviK.