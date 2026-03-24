< sekcia Regióny
Senica dokončila cyklotrasy na Štefánikovej a Hviezdoslavovej ulici
Mesto plánuje v budovaní cyklotrás pokračovať.
Autor TASR
Senica 24. marca (TASR) - Mesto Senica dokončilo projekt obnovy chodníkov a výstavby cyklistických trás, ktoré prepojili západnú a východnú časť mesta. Obnovená bola Hviezdoslavova ulica v dĺžke viac ako 900 metrov a Štefánikova ulica v dĺžke viac ako 450 metrov. Projekt podľa primátora Martina Džačovského prispieva k zlepšeniu kvality života aj dopravnej situácie pre chodcov i cyklistov.
„Podarilo sa nám zrealizovať projekt, v rámci ktorého sme opravili existujúce chodníky a vybudovali nové cyklotrasy. Vďaka tomu sme prepojili západnú časť mesta s východnou,“ uviedol primátor. V rámci projektu bolo položených približne 4500 štvorcových metrov dlažby. „Aj napriek realizácii počas zimného obdobia sa podarilo práce ukončiť v stanovenom termíne,“ doplnil primátor.
Vedúci strediska zhotoviteľa stavby Colas Slovakia v Trnave Ľubomír Balážik priblížil, že práce boli rozdelené na dva úseky. Finálny povrch tvorí zámková dlažba, ktorá má okrem estetickej funkcie aj praktický význam. „Zabezpečuje vyššiu priepustnosť dažďovej vody, čo je jej významný benefit,“ uviedol.
Realizácia prebiehala na prelome rokov a zasiahla aj zimné mesiace, čo podľa zhotoviteľa prinieslo komplikácie najmä počas chladného januára. Napriek tomu sa podarilo práce zvládnuť a dokončiť ich v predstihu. Výzvou bola podľa Balážika aj organizácia stavby v centre mesta, kde bolo potrebné zabezpečiť bezpečný pohyb obyvateľov.
Projekt bol financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom jeho dokončenie bolo podmienené termínom do konca marca. Celkový rozpočet na realizáciu oboch cyklotrás po verejnom obstarávaní dosiahol cca 553.000 eur vrátane DPH.
Na nové úseky nadväzuje aj služba zdieľaných bicyklov Senica bike, ktorú mesto opätovne spustilo. Funguje v podobnom režime ako vlani, s mierne neskorším spustením stanice na Kunovskej priehrade. „Teší nás, že zdieľané bicykle majú veľkú popularitu a ľudia ich aktívne využívajú,“ uviedol primátor s tým, že projekt pomáha pri každodennom presune obyvateľov do práce, školy či za službami.
Mesto plánuje v budovaní cyklotrás pokračovať. Pripravuje napríklad novú trasu na Železničnej ulici či rekreačno-dopravnú cyklotrasu Senica - Čáčov - Dojč. V spolupráci s mikroregiónom Šaštínsko sú v pláne aj ďalšie prepojenia, vrátane smeru na Šaštín-Stráže.
„Podarilo sa nám zrealizovať projekt, v rámci ktorého sme opravili existujúce chodníky a vybudovali nové cyklotrasy. Vďaka tomu sme prepojili západnú časť mesta s východnou,“ uviedol primátor. V rámci projektu bolo položených približne 4500 štvorcových metrov dlažby. „Aj napriek realizácii počas zimného obdobia sa podarilo práce ukončiť v stanovenom termíne,“ doplnil primátor.
Vedúci strediska zhotoviteľa stavby Colas Slovakia v Trnave Ľubomír Balážik priblížil, že práce boli rozdelené na dva úseky. Finálny povrch tvorí zámková dlažba, ktorá má okrem estetickej funkcie aj praktický význam. „Zabezpečuje vyššiu priepustnosť dažďovej vody, čo je jej významný benefit,“ uviedol.
Realizácia prebiehala na prelome rokov a zasiahla aj zimné mesiace, čo podľa zhotoviteľa prinieslo komplikácie najmä počas chladného januára. Napriek tomu sa podarilo práce zvládnuť a dokončiť ich v predstihu. Výzvou bola podľa Balážika aj organizácia stavby v centre mesta, kde bolo potrebné zabezpečiť bezpečný pohyb obyvateľov.
Projekt bol financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom jeho dokončenie bolo podmienené termínom do konca marca. Celkový rozpočet na realizáciu oboch cyklotrás po verejnom obstarávaní dosiahol cca 553.000 eur vrátane DPH.
Na nové úseky nadväzuje aj služba zdieľaných bicyklov Senica bike, ktorú mesto opätovne spustilo. Funguje v podobnom režime ako vlani, s mierne neskorším spustením stanice na Kunovskej priehrade. „Teší nás, že zdieľané bicykle majú veľkú popularitu a ľudia ich aktívne využívajú,“ uviedol primátor s tým, že projekt pomáha pri každodennom presune obyvateľov do práce, školy či za službami.
Mesto plánuje v budovaní cyklotrás pokračovať. Pripravuje napríklad novú trasu na Železničnej ulici či rekreačno-dopravnú cyklotrasu Senica - Čáčov - Dojč. V spolupráci s mikroregiónom Šaštínsko sú v pláne aj ďalšie prepojenia, vrátane smeru na Šaštín-Stráže.