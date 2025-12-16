< sekcia Regióny
Senica dokončilo opravu strechy jedálne ZŠ na Komenského ulici
Nevyhovujúci stav strechy potvrdila odborná obhliadka vykonaná v septembri 2025.
Autor TASR
Senica 16. decembra (TASR) - Mesto Senica odstránilo havarijný stav strechy jedálne na Základnej škole (ZŠ) na Komenského ulici. Poškodená strešná konštrukcia spôsobovala zatekanie vody do vnútorných priestorov školy, a to nielen do stien a stropov, ale aj do rozvodov elektroinštalácie. Celkové náklady na opravu dosiahli takmer 49.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Nevyhovujúci stav strechy potvrdila odborná obhliadka vykonaná v septembri 2025. Vzhľadom na rozsah poškodenia nebolo možné riešiť situáciu čiastkovými opravami. „Po ukončení opravy je strecha plne funkčná a spĺňa technické aj bezpečnostné požiadavky,“ uviedol primátor Senice Martin Džačovský.
Riešením bola komplexná oprava celej plochy strešnej konštrukcie. Práce zahŕňali odstránenie pôvodnej povlakovej krytiny, výmenu klampiarskych prvkov, montáž novej strešnej fólie a demontáž a spätnú montáž bleskozvodu. Mesto Senica sa ako zriaďovateľ školy podieľalo na financovaní sumou viac ako 4000 eur a o zvyšných 45.000 eur požiadalo Regionálny úrad školskej správy v Trnave.
Nevyhovujúci stav strechy potvrdila odborná obhliadka vykonaná v septembri 2025. Vzhľadom na rozsah poškodenia nebolo možné riešiť situáciu čiastkovými opravami. „Po ukončení opravy je strecha plne funkčná a spĺňa technické aj bezpečnostné požiadavky,“ uviedol primátor Senice Martin Džačovský.
Riešením bola komplexná oprava celej plochy strešnej konštrukcie. Práce zahŕňali odstránenie pôvodnej povlakovej krytiny, výmenu klampiarskych prvkov, montáž novej strešnej fólie a demontáž a spätnú montáž bleskozvodu. Mesto Senica sa ako zriaďovateľ školy podieľalo na financovaní sumou viac ako 4000 eur a o zvyšných 45.000 eur požiadalo Regionálny úrad školskej správy v Trnave.