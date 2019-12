Senica 23. decembra (TASR)- Senica hľadá nového hlavného kontrolóra. Elene Jankovičovej, ktorá je v súčasnosti na tomto poste, totiž končí funkčné obdobie. Samospráva vyhlásila termín voľby na polovicu februára.



Uzávierka prihlášok záujemcov o funkciu bude 28. januára 2020. Nového hlavného kontrolóra budú mestskí poslanci vyberať 11. februára na riadnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Každý kandidát má v deň konania voľby právo na vystúpenie pred poslancami mestského zastupiteľstva v rozsahu maximálne piatich minút.



Hlavný kontrolór by mal svoju funkciu zastávať šesť rokov od 21. februára 2020, a to na plný pracovný úväzok. V zmysle zákona o obecnom zriadení mu prináleží plat vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnancov v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 percent z mesačného platu.



Termín a náležitosti voľby hlavného kontrolóra a jeho pracovný čas schválili senickí mestskí poslanci na svojom poslednom tohtoročnom rokovaní.