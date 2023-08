Hlavná križovatka v Senici prejde zmenou

Senica 23. augusta (TASR) - Hlavná križovatka v meste Senica prejde zmenou, ktorá by mala zefektívniť jej prejazd. TASR o tom informovala za mesto Lucia Vajdová.



Križovatka bude po výmene signalizácie riadená dynamickým signálnym riadením. "Zmeny týkajúce sa hlavnej križovatky majú pomôcť v zlepšení plynulosti dopravy a zvýšiť prietok vozidiel na hlavnej križovatke vďaka vyššej flexibilite prispôsobovania signálnych plánov v dopravnej situácii," uviedla Vajdová.



V rámci prác budú vymenené semafory na križovatke a nová svetelná signalizácia pribudne na priechode pre chodcov pri dome kultúry. "Detekcia vozidiel a dynamika signálnych plánov v tomto dopravnom uzle bude riadená prostredníctvom snímačov vo vozovke, zároveň bude doplnková detekcia doplnená kamerovým systémom. Takéto dynamické signálne riadenie sa bude prispôsobovať danej dopravnej situácii v reálnom čase," uviedol primátor mesta Martin Džačovský.



"Uvedomujeme si, že najväčším odľahčením by bolo vybudovanie obchvatu, prípadne dvoch ďalších prepojov mesta cez rieku Teplica. Na to však ako mesto nemáme reálny dosah. Kým bude niektoré z týchto riešení zrealizované, každé, aj čiastočné zlepšenie stavu dopravy, bude prínosom," povedal primátor.



Ako doplnil, výhodou takéhoto systému riadenia dopravy budú zároveň aj presné dáta a štatistiky o doprave v tomto uzle, na základe ktorých bude samospráva môcť systém ďalej vylepšovať. Na projekt s názvom Smart plán mesta Senica získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 949.887,90 eura z Operačného plánu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 so zameraním na Moderné technológie.