Senica hostila delegáciu medzinárodného projektu ReBioClim

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po rokovaní sa presunuli do mestského parku a na cyklotrasu, kde si pozreli tok rieky Teplica, kde je plánovaná vzorová revitalizácia toku v dĺžke približne 150 metrov.

Senica 3. septembra (TASR) - V meste Senica sa v utorok (2. 9.) uskutočnilo stretnutie delegácie projektových partnerov medzinárodného projektu ReBioClim. Zástupcovia 11 partnerov z piatich európskych krajín absolvovali v budove DAV pracovné stretnutie o financovaní a realizácii projektu. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

Ako uviedla, po rokovaní sa presunuli do mestského parku a na cyklotrasu, kde si pozreli tok rieky Teplica, kde je plánovaná vzorová revitalizácia toku v dĺžke približne 150 metrov. „Jej realizácia je naplánovaná na rok 2026. Návrh aktuálne vzniká pod odbornou záštitou Katedry vodného hospodárstva krajiny Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave,“ uviedlo mesto.

Podľa zástupcu STU znamená revitalizácia zlepšenie morfologického a ekologického stavu toku a vytvorenie lepšieho priestoru pre živočíchy a rastliny, ktoré sa v potoku vyskytujú. Zároveň ide o posilnenie ekosystémových služieb, ako je zlepšenie protipovodňovej ochrany. Dôležitý je podľa neho aj rekreačný potenciál pre ľudí.

Projekt zahŕňa analýzu ekológie, záujmov zainteresovaných strán, inštitucionálnych rámcov, sociálnych hľadísk a požiadaviek na mestský priestor. „V úvodnej teoretickej fáze odborníci vypracujú príručku osvedčených postupov s praktickými usmerneniami na obnovu tokov, ktoré posilňujú biodiverzitu a ekosystémové služby v mestách. Bude vychádzať z návrhov revitalizácií v Drážďanoch, Jablonci nad Nisou, Poznani a Senici,“ doplnila radnica.

Projekt ReBioClim je podporený z programu Interreg Central Europe a spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
.

