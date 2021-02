Krízový štáb neodporučil otvárať školy v Senici

Senica 11. februára (TASR) - Krízový štáb mesta Senica, ktorý zasadal v stredu (10. 2.), sa rozhodol akceptovať platné odporúčania Krízového štábu okresu Senica a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Senica z nedele (7. 2.), a to neotvárať školy a školské zariadenia v okrese do 16. februára. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Ako uviedla, podľa informácií z odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), neotvára školy vo svojej pôsobnosti ani v ďalšom týždni. Zároveň bolo mesto požiadané o súčinnosť pri zabezpečovaní očkovania pedagogických zamestnancov proti ochoreniu COVID-19, ktoré by sa malo uskutočniť už počas tohto víkendu v Skalici. "Len v prípade senických materských a základných škôl ide o približne 200 učiteľov. Mesto momentálne nedisponuje informáciami, či tento zámer bude možné aj vzhľadom na počty učiteľov reálne sprocesovať," informovala Moravcová.



Ako doplnila, epidemiologická situácia v meste a okrese ostáva vážna. "Pre ilustráciu, percento pozitívnych z trvalých mobilných odberných jednotiek (MOM) v Senici za pondelok (8. 2.) dosiahlo úroveň 1,60 percenta, o deň neskôr dokonca 2,49 percenta, pričom ešte nemáme výsledky PCR testov," vysvetlila hovorkyňa mesta.



Ďalšie rokovanie krízového štábu mesta sa uskutoční v piatok (12. 2.). Ak sa na základe jeho záverov materské a základné školy v Senici v stredu 17. februára otvoria, k nástupu žiakov prvého stupňa základných škôl a detí do materských škôl sa bude vyžadovať test jedného z rodičov nie starší ako sedem dní.



"Rodičia sa môžu otestovať priebežne v niektorom zo štyroch trvalých mobilných odberových miest v Senici. Navyše, mesto plánuje podporiť tieto mobilné odberové miesta dočasnými MOM, nie však v rozsahu, ako boli obyvatelia zvyknutí doteraz," doplnila Moravcová.