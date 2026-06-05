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Kunovská priehrada vstúpi do letnej sezóny s novinkami
Súčasťou areálu zostáva piesková pláž s ležadlami a so slnečníkmi, detské ihrisko, tri ohniská na opekanie a lavičky so stolmi.
Autor TASR
Senica 5. júna (TASR) - Mesto Senica a mestská spoločnosť Rekreačné služby mesta Senica pripravujú otvorenie letnej sezóny na Kunovskej priehrade aj mestskom kúpalisku. Predpokladaný začiatok sezóny je naplánovaný na polovicu júna, konkrétny termín však bude závisieť od vývoja počasia. Návštevníkov priehrady čaká viacero noviniek. Pribudnú nové ležadlá, cyklostojany či nádoby na separovaný odpad. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.
„Na Kunovskej priehrade zostane zachovaný osvedčený rozsah služieb, ktorý každoročne dopĺňajú rôzne vylepšenia. Tento rok pribudne desať nových cyklostojanov, nové nádoby na separovaný odpad s objemom 120 litrov a ďalších 20 ležadiel na pieskovej pláži. Z participatívneho rozpočtu pribudne už túto sezónu na priehrade aj komunitný gril,“ ozrejmila.
Prevádzka lodenice by sa mala začať počas júnových víkendov približne od polovice mesiaca. „Novinkou bude možnosť bezhotovostnej platby,“ doplnila. Počas júla a augusta bude lodenica spolu so športovým areálom otvorená denne. V pracovných dňoch od 11.00 do 20.00 h a cez víkendy od 10.00 do 20.00 h. „Prevádzka bude závisieť aj od aktuálnej výšky hladiny vody, ktorá je znížená v rámci preventívnych opatrení prevádzkovateľa priehrady, Slovenského vodohospodárskeho podniku,“ doplnila.
Súčasťou areálu zostáva piesková pláž s ležadlami a so slnečníkmi, detské ihrisko, tri ohniská na opekanie a lavičky so stolmi. Sociálne zariadenia sú návštevníkom sprístupnené od 1. mája denne od 10.00 do 20.00 h. Počas hlavnej sezóny bude ich prevádzka rozšírená od 8.00 do 22.00 h vrátane spŕch. K dispozícii je bezplatné parkovanie na veľkom parkovisku od Kunova aj na menšom parkovisku zo smeru od Sobotišťa.
Moravcová doplnila, že kvalitu vody pravidelne monitoruje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici pred začiatkom sezóny a následne v dvojtýždňových intervaloch. Mestské kúpalisko plánuje otvoriť svoje brány v polovici júna. Presný termín samospráva oznámi podľa aktuálnych klimatických podmienok. Areál priehrady aj kúpaliska prevádzkuje mestská spoločnosť Rekreačné služby mesta Senica.
„Na Kunovskej priehrade zostane zachovaný osvedčený rozsah služieb, ktorý každoročne dopĺňajú rôzne vylepšenia. Tento rok pribudne desať nových cyklostojanov, nové nádoby na separovaný odpad s objemom 120 litrov a ďalších 20 ležadiel na pieskovej pláži. Z participatívneho rozpočtu pribudne už túto sezónu na priehrade aj komunitný gril,“ ozrejmila.
Prevádzka lodenice by sa mala začať počas júnových víkendov približne od polovice mesiaca. „Novinkou bude možnosť bezhotovostnej platby,“ doplnila. Počas júla a augusta bude lodenica spolu so športovým areálom otvorená denne. V pracovných dňoch od 11.00 do 20.00 h a cez víkendy od 10.00 do 20.00 h. „Prevádzka bude závisieť aj od aktuálnej výšky hladiny vody, ktorá je znížená v rámci preventívnych opatrení prevádzkovateľa priehrady, Slovenského vodohospodárskeho podniku,“ doplnila.
Súčasťou areálu zostáva piesková pláž s ležadlami a so slnečníkmi, detské ihrisko, tri ohniská na opekanie a lavičky so stolmi. Sociálne zariadenia sú návštevníkom sprístupnené od 1. mája denne od 10.00 do 20.00 h. Počas hlavnej sezóny bude ich prevádzka rozšírená od 8.00 do 22.00 h vrátane spŕch. K dispozícii je bezplatné parkovanie na veľkom parkovisku od Kunova aj na menšom parkovisku zo smeru od Sobotišťa.
Moravcová doplnila, že kvalitu vody pravidelne monitoruje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici pred začiatkom sezóny a následne v dvojtýždňových intervaloch. Mestské kúpalisko plánuje otvoriť svoje brány v polovici júna. Presný termín samospráva oznámi podľa aktuálnych klimatických podmienok. Areál priehrady aj kúpaliska prevádzkuje mestská spoločnosť Rekreačné služby mesta Senica.