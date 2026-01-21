< sekcia Regióny
VIDEO: Senica má nové jubilejné logo k významným výročiam mesta
Dominantným prvkom loga je číslica 770, stvárnená pomocou symbolických stúh, ktoré odkazujú na prvú písomnú zmienku o meste aj na plášť svätého Martina.
Autor TASR
Senica 21. januára (TASR) - Mesto Senica predstavilo jubilejné logo, ktoré bude sprevádzať oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste a zároveň 630. výročia udelenia mestských výsad. Do nového roka tak vstupuje s novou vizuálnou identitou, ktorá prepája historické hodnoty, odkaz svätomartinskej tradície a nový grafický dizajn.
Podľa primátora Senice Martina Džačovského ide o významnú príležitosť pripomenúť si bohatú minulosť mesta a jeho identitu. „Je to výnimočná príležitosť uvedomiť si, aké pevné korene má naše mesto. Tieto jubileá vnímame ako možnosť spoločne si pripomenúť našu históriu,“ uviedol.
Vizuálny koncept loga vychádza z historickej identity Senice a nadväzuje na motív patróna mesta svätého Martina, ktorý sa objavoval na mestských pečatiach už v 16. storočí a dodnes je súčasťou mestského erbu. Logo je inšpirované známym príbehom o podelení sa rímskeho vojaka o plášť so žobrákom, ktorý sa stal symbolom solidarity, dobra a pomoci.
Dominantným prvkom loga je číslica 770, stvárnená pomocou symbolických stúh, ktoré odkazujú na prvú písomnú zmienku o meste aj na plášť svätého Martina. Kompozíciu dopĺňa silueta meča, diagonálne pretínajúca nulu, čím vizuálne pripomína gesto rozdelenia plášťa.
Zvolený bronzový odtieň má symbolizovať históriu, stabilitu a tradíciu mesta. Podľa autorov pôsobí zemitejšie než zlato a vyjadruje odolnosť, poctivosť a nadčasovosť oboch jubileí. Autorom vizuálnej identity jubilea je absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Tibor Kováč.
