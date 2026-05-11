< sekcia Regióny
Senica má zhotoviteľa na opravy výtlkov
Samospráva zadala zákazku postupom verejného obstarávania.
Autor TASR
Senica 11. mája (TASR) - Mesto Senica uzatvorilo zmluvu o dielo na údržbu miestnych ciest a opravu výtlkov na komunikáciách v roku 2026 za vyše 69.000 eur. Súčasťou zákazky je aj priebežná oprava novovzniknutých poškodení komunikácií počas roka 2026. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom zmluvy je oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v rôznych častiach mesta vrátane ulíc Továrenská, Železničná, Dlhá, Sadová, Hollého či Košutovec. Časť opravy má byť ukončená do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a časť, ktorá zahŕňa novovytvorené výtlky po ďalšom mapovaní stavu ciest, bude realizovaná priebežne do 31. októbra.
Samospráva zadala zákazku postupom verejného obstarávania. Zákazku získala spoločnosť Hílek a spol., ktorá práce zrealizuje za maximálne 69.180,28 eura s DPH. Zmluva je uzatvorená najdlhšie do 31. decembra 2026 alebo do vyčerpania finančného limitu. Zhotoviteľ sa zaviazal zabezpečiť nástup na opravy do dvoch pracovných dní od zaslania objednávky. V havarijných prípadoch musí podľa zmluvy reagovať do jednej hodiny počas pracovného času.
Predmetom zmluvy je oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v rôznych častiach mesta vrátane ulíc Továrenská, Železničná, Dlhá, Sadová, Hollého či Košutovec. Časť opravy má byť ukončená do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a časť, ktorá zahŕňa novovytvorené výtlky po ďalšom mapovaní stavu ciest, bude realizovaná priebežne do 31. októbra.
Samospráva zadala zákazku postupom verejného obstarávania. Zákazku získala spoločnosť Hílek a spol., ktorá práce zrealizuje za maximálne 69.180,28 eura s DPH. Zmluva je uzatvorená najdlhšie do 31. decembra 2026 alebo do vyčerpania finančného limitu. Zhotoviteľ sa zaviazal zabezpečiť nástup na opravy do dvoch pracovných dní od zaslania objednávky. V havarijných prípadoch musí podľa zmluvy reagovať do jednej hodiny počas pracovného času.