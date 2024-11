Mesto Senica má v pláne zrekonštruovať mestský amfiteáter

Senica 14. novembra (TASR) - Mesto Senica má v pláne zrekonštruovať areál mestského amfiteátra. Celková hodnota zákazky je 1,9 milióna eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. Rada partnerstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválila spolufinancovanie projektu z európskych štrukturálnych fondov vo výške 1,6 milióna eur.



"Aktuálne pracujeme na dopracovaní projektovej dokumentácie pre bezbariérovosť verejných toaliet a prevádzkovej budovy so šatňami, ktoré sú súčasťou zázemia mestského amfiteátra v Senici na Sadovej ulici," priblížila hovorkyňa s tým, že by to chceli stihnúť do konca roka. Žiadosť na schválenie projektu by tak radnica mohla podať na jar.



V areáli sa podľa hovorkyne budú na javisku stavať aj nové schodiská, do hľadiska bude viesť bezbariérový prístup. "Odstránené bude vnútorné oplotenie v areáli amfiteátra vrátane vnútorných brán od pokladní. Úpravu čakajú brány na severnej a južnej strane prevádzkovej budovy či oplotenia. Ďalšie schodiská budú odstránené, prípadne rekonštruované s osadením nových zábradlí," vysvetlila.



Po odstránení orchestriska s asfaltovou plochou pred javiskom a časti hľadiska vznikne nový priestor, napríklad na dočasné umiestnenie predajných stánkov či plocha na státie pre návštevníkov. "V celom areáli amfiteátra budú rekonštruované, respektíve dobudované areálové komunikácie a spevnené plochy, areálový rozvod vody, dažďová kanalizácia, areálový rozvod a osvetlenie," dodala Moravcová s tým, že doplnia mobiliár aj zeleň.