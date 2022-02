V Senici budú ocenené osobnosti z oblasti pedagogiky aj umenia

Senica 19. februára (TASR) - Mesto Senica pri príležitosti Dňa učiteľov pripravuje oceňovanie osobností z oblasti pedagogiky, kultúry a umenia. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Osobnosti môžu nominovať aj občania. "Nominácie so stručnou charakteristikou môžu posielať na adresu mestského úradu, prípadne na email maria.vyletova@senica.sk v termíne do 22. februára," uviedla Moravcová.



Ako doplnila, pedagogickí pracovníci by mali vynikať v oblasti prípravy žiakov, inovatívnych prístupov vo výchovno-vzdelávacom procese či mimoškolských aktivitách. "Takisto aj dlhoročnou pôsobnosťou v školstve, odbornou a intenzívnou činnosťou, alebo sa nadpriemernou prácou so žiakmi a študentmi podieľajú na ich úspechoch na rôznych súťažiach," doplnila hovorkyňa.



V oblasti kultúry ocenia osobnosti, ktoré svojou činnosťou prispievajú k rozvoju kultúrneho života mesta, reprezentujú ho za hranicami okresu i štátu. "Prípadne vynikajú úspechmi v oblasti svojej umeleckej pôsobnosti na profesionálnej i amatérskej úrovni, venujú sa odbornej činnosti a práci s deťmi a mládežou," informovala Moravcová.