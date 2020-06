Senica od 8. júna otvára základnú umeleckú školu

Senica 4. júna (TASR) – Mesto Senica od pondelka 8. júna spúšťa individuálne vyučovanie v záujmových útvaroch hudobného odboru Základnej umeleckej školy Senica. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



"Nástup je dobrovoľný ako aj pri základných alebo materských školách s tým, že v prípade ZUŠ nie je stanovená veková hranica žiakov. Tí, ktorí nebudú chcieť nastúpiť alebo nebudú môcť, sa budú vzdelávať naďalej dištančne, teda online," uviedla riaditeľka ZUŠ Senica Mirka Gáfriková.



Hygienické opatrenia sú nastavené podobne ako v prípade materských a základných škôl. "Vyučovanie sa bude uskutočňovať bez rúšok, tie si žiaci nasadia, keď budú prechádzať spoločnými priestormi školy. Zmenou je, že rodičia doteraz deti čakali v priestoroch školy, čo v súčasnej situácii nebude možné, budú si musieť na dieťa počkať pred vchodom do budovy," doplnila riaditeľka. Záujem o riadne vyučovanie v umeleckej škole prejavilo približne 50 percent rodičov žiakov hudobného odboru.



Prijímacie skúšky do jednotlivých odborov ZUŠ na budúci školský rok presunuli na obdobie od 24. augusta do 10. septembra. Presnejšie informácie škola uverejní pred začiatkom letných prázdnin.