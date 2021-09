Senica opravila dom smútku v Kunove

Senica 21. septembra (TASR) – Senica po oprave domov smútku v miestnej časti Čáčov a na cintoríne v Senici opravilo aj posledný, ktorý sa nachádza v katastri mesta, v miestnej časti Kunov. TASR o tom informovala Lucia Vajdová z mestského úradu.



Ako doplnila, v rámci rekonštrukcie bola obnovená fasáda, vyčistená a opravená strešná krytina, pribudla nová dlažba a vstupné schody, bolo upravené okolie a uskutočnili sa aj ďalšie rekonštrukčné práce.



Objekt domu smútku v Kunove bol realizovaný v roku 1998. Od jeho výstavby nebola vykonaná žiadna zásadná oprava a na budove prebiehala len základná údržba.



„Stavebné úpravy spočívali v eliminovaní zlého technického stavu objektu najmä po stránke vlhkosti v obvodovom murive, sadania vonkajšieho schodiska a zlého stavu exteriérovej dlažby, drevených prvkov, strešnej krytiny a podobne," uviedla Gabriela Olejárová z Mestského úradu v Senici.



Obnovil sa aj vstup do budovy, kde bolo vybudované nové betónové schodisko so zábradlím a pôvodnú rozbitú dlažbu pri vstupe nahradila nová. Vnútro bolo vymaľované a vnútorné priestory doplní nové sedenie.



„V meste sa posledné roky venujeme skvalitneniu domov smútku a cintorínom. Momentálne sa dokončuje aj realizácia spevnených plôch na cintoríne v Senici. Nové chodníky pribudli v novej časti cintorína a do konca septembra budú hotové aj chodníky okolo domu smútku," doplnil primátor Martin Džačovský.