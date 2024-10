Senica plánuje vybudovať areál so 400-metrovým bežeckým oválom

Senica 3. októbra (TASR) - Mesto Senica plánuje vybudovať atletický areál so 400-metrovým bežeckým oválom, ktorý bude slúžiť na rôzne atletické disciplíny. Vhodné miesto na jeho vybudovanie je na pozemku za Strednou odbornou školou podnikania v remeslách a službách v Senici. TASR to potvrdil primátor Martin Džačovský.



"V okrese Senica sa nenachádza žiadna štandardná atletická dráha s dĺžkou 400 metrov, ktorá by vyhovovala medzinárodným normám a predpisom a mohla tak byť použitá na usporiadanie oficiálnych pretekov od miestnych súťaží až po medzinárodné podujatia," vysvetlil primátor s tým, že by slúžila najmä školákom a športovcom z mesta.



Areál strednej školy je vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). "Po komunikácii s TTSK prišiel návrh na odkúpenie pozemku," dodal Džačovský. Súčasne priblížil, že mesto v rámci prípravy tohto zámeru komunikuje so Slovenským atletickým zväzom.