Senica postupne vymieňa klasické kontajnery za polopodzemné

Senica 17. augusta (TASR) - Mesto Senica pristúpilo k postupnému budovaniu stojísk s polopodzemnými kontajnermi, ktoré nahradia klasické stojiská na komunálny odpad. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



S výmenou začalo mesto už v minulom roku, keď vybudovalo stojisko vo vnútrobloku Janka Kráľa. "Len nedávno sa pri tomto stojisku rozširovala prístupová cesta pre lepší zvoz komunálneho odpadu. Tento rok je plán, aby už do konca septembra bolo podobné stojisko vybudované na Robotníckej ulici. Na tomto mieste bude zapustených do zeme až sedem nádob na zmesový odpad, ale aj odpad určený na separáciu," uviedla Moravcová.



V budúcom roku plánuje mesto v nastúpenom trende pokračovať. "Pribudnúť by malo stojisko na sídlisku Sotina. K zmene sme pristúpili z viacerých dôvodov, nové kontajnery sú estetickejšie, ekonomickejšie a efektívnejšie," doplnila hovorkyňa mesta.



Objem nádob, ktoré sa zapúšťajú do zeme, je približne päťkrát väčší ako sú klasické 1100-litrové kontajnery. "Sú opatrené čipom, ktorý signalizuje naplnenosť nádob. Pri týchto kontajneroch sa okrem iných výhod eliminuje zápach a neporiadok v okolí. Aj toto sú dôvody, prečo mesto pristúpilo na postupnú výmenu kontajnerov," doplnila Moravcová.