< sekcia Regióny
Senica prispeje sumou 100 eur na školské náklady žiakov prvého ročníka
Ak bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, príspevok sa poskytne tomu z rodičov, ktorý poberá prídavok na dieťa, ak sa rodičia nedohodnú inak.
Autor TASR
Senica 23. septembra (TASR) - Mesto Senica jednorazovo prispeje sumou 100 eur na školské náklady rodičom žiakov prvého ročníka základných škôl (ZŠ). Žiadosti môžu rodičia alebo zákonní zástupcovia podávať od utorka do 31. októbra na mestskom úrade v podateľni, na informáciách pri vstupe alebo na oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
K žiadosti je zároveň potrebné priložiť účtovné doklady, napríklad pokladničné bloky alebo faktúry, nie staršie ako päť mesiacov, ktoré preukazujú výdavky na školské potreby minimálne vo výške požadovaného príspevku. „Medzi uznateľné výdavky patria napríklad školská taška, peračník, zošity, písacie potreby, učebnice, pomôcky na výtvarnú výchovu a iné potreby súvisiace s vyučovaním v škole,“ priblížila.
Nárok na príspevok má fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Senica, teda ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa s trvalým pobytom v Senici, ktoré začalo navštevovať základnú školu v Senici, rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti rozhodnutím súdu.
Ak bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, príspevok sa poskytne tomu z rodičov, ktorý poberá prídavok na dieťa, ak sa rodičia nedohodnú inak. „Pri preplatení finančných prostriedkov odporúčame uviesť číslo účtu, vyplatenie príspevku je tak rýchlejšie a odpadá nutnosť opätovnej návštevy mestského úradu,“ doplnila Moravcová s tým, že je vhodné uviesť aj telefonický kontakt.
K žiadosti je zároveň potrebné priložiť účtovné doklady, napríklad pokladničné bloky alebo faktúry, nie staršie ako päť mesiacov, ktoré preukazujú výdavky na školské potreby minimálne vo výške požadovaného príspevku. „Medzi uznateľné výdavky patria napríklad školská taška, peračník, zošity, písacie potreby, učebnice, pomôcky na výtvarnú výchovu a iné potreby súvisiace s vyučovaním v škole,“ priblížila.
Nárok na príspevok má fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Senica, teda ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa s trvalým pobytom v Senici, ktoré začalo navštevovať základnú školu v Senici, rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti rozhodnutím súdu.
Ak bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, príspevok sa poskytne tomu z rodičov, ktorý poberá prídavok na dieťa, ak sa rodičia nedohodnú inak. „Pri preplatení finančných prostriedkov odporúčame uviesť číslo účtu, vyplatenie príspevku je tak rýchlejšie a odpadá nutnosť opätovnej návštevy mestského úradu,“ doplnila Moravcová s tým, že je vhodné uviesť aj telefonický kontakt.