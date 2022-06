Mesto Senica ušetrí na kosení 120.000 eur, VO rozdelilo na tri časti

Senica 27. júna (TASR) – Mesto Senica vysúťažilo dodávateľa služieb na starostlivosť o verejnú zeleň v meste. Týmto krokom samospráva ušetrila viac ako 120.000 eur ročne. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Platnosť komplexnej zmluvy medzi mestom a Technickými službami Senica, na základe ktorej sa vykonával zber odpadu, udržiavala sa zeleň a robila sa zimná údržba, sa skončila. "Samospráva preto musela vyhlásiť verejné obstarávanie (VO) na dodávateľa týchto služieb. Na rozdiel od minulých rokov sa súťaž rozdelila na jednotlivé časti. Tým sa podarilo do výberových konaní zapojiť viac firiem," uviedla Moravcová.



Starostlivosť o verejnú zeleň v meste tak od 1. júna vykonáva spoločnosť Unicarback zo Žiliny. "Transparentné verejné obstarávanie prinieslo zmenu dodávateľa služieb v oblasti údržby verejnej zelene a zimnej údržby. S najlepšou cenovou ponukou vyhrala firma, ktorá má bohaté referencie od západu po východ republiky. Zároveň sme kosenie v centre mesta zverili do rúk senického mestského sociálneho podniku. Týmto krokom sme ušetrili viac ako 120.000 eur ročne," uviedol primátor mesta Martin Džačovský.



Víťazná spoločnosť bude najbližšie tri roky vykonávať starostlivosť o trávnaté plochy, živé ploty a stromy v meste, ako aj mestských častiach Čáčov, Kunov, Brestové, Košútovec, Horné a Dolné Suroviny. "Kosiť bude trávnaté plochy v rozsahu 53,6 hektára. Pričom jedna kosba zelených plôch mesta by nemala podľa zmluvy presiahnuť dobu 25 pracovných dní. Okrem starostlivosti o verejnú zeleň bude táto firma počas zimných mesiacov zabezpečovať aj zimnú údržbu komunikácií. Starať sa bude o 66,5 kilometra chodníkov a 54 kilometrov ciest," doplnila hovorkyňa mesta.



Okrem uvedenej spoločnosti má kosenie približne 15 hektárov trávnatých porastov na starosti Sociálny podnik mesta Senica. Jeho pracovníci sa starajú predovšetkým o kosenie cintorínov, okolia Sociálnej poisťovne a centra mesta.