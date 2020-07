Senica vybrala do užšieho výberu na riešenie parku štyroch architektov

Senica 16. júla (TASR) – Mesto po prvom kole súťaže návrhov krajinársko-architektonického riešenia obnovy Mestského parku v Senici vybralo do ďalšieho kola miesto pôvodne plánovaných troch až štyroch architektov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



„Do súťaže sa prihlásilo viacero renomovaných architektonických štúdií, celkovo 17 uchádzačov. Do užšieho výberu postúpilo na základe hlasovania poroty šesť štúdií. Nakoniec po dohode odbornej poroty so zadávateľom boli do druhého kola vybraní štyria uchádzači. Každému, kto v druhom kole predloží návrh a uskutoční jeho prezentáciu pred porotou, bude vyplatená odmena 2000 eur," informovala mestská hovorkyňa.



Uchádzači už absolvovali obhliadku parku, počas ktorej mohli spracovatelia klásť doplňujúce otázky. „Úlohou architektov bude naplniť park novými atraktívnymi funkciami pre všetky vekové kategórie, obnoviť tak život v parku. Vo svojich návrhoch budú dopĺňať, obnovovať, alebo dokonca presúvať jestvujúce funkcie parku. Zámerom je, aby sa tento najväčší park v meste stal priateľským miestom na oddych a relax, ale zároveň aj plnohodnotným spoločenským priestorom poskytujúcim zázemie pre verejný život a podujatia," informoval primátor mesta Martin Džačovský.



Vybraní uchádzači v druhom kole predstavia koncepčné štúdie pred porotou. „Porota počas svojho neverejného rokovania po diskusii hlasovaním určí poradie ponúk. Uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste, bude vyzvaný na uzavretie zmluvy o dodaní nadväzujúcej zákazky," doplnila Moravcová.



Hlavným hodnotiacim kritériom bude celková kvalita krajinársko-architektonického riešenia. S hotovými návrhmi sa bude môcť oboznámiť aj laická verejnosť, keďže mesto plánuje po 6. októbri verejnú prezentáciu.