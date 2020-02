Mesto Senica začala s opravou strhnutej strechy. Je súčinné s políciou

Senica 12. februára (TASR) – Mesto Senica začalo s opravou strechy na bytovom dome na Ulici sv. Cyrila a Metoda, ktorú strhla víchrica v pondelok (10. 2.). TASR o tom informoval primátor mesta Martin Džačovský.



"Ihneď po udalosti boli na miesto privolané stroje, aby spadnutú strechu odpratali z cesty a zabezpečili jej priechodnosť pre obyvateľov. Kusy plechu boli odvezené, verejno-prospešní pracovníci priestor vyčistili od úlomkov, polámaných lát a popadaných klincov," uviedla hovorkyňa mesta Viera Barošková.







Ako doplnila, mesto ihneď oslovilo firmu na opravu havarijného stavu. "Ide o rovnakú firmu, ktorá bola súčinná pri podobnej situácii v roku 2017. Táto firma v priebehu dvoch až troch dní urobí provizórne zastrešenie, aby neprišlo k zatečeniu objektu a po objednaní potrebného materiálu sa pustí do opravy strechy. Táto by podľa slov správcu bytového domu mala trvať približne osem týždňov," doplnila hovorkyňa.



Pri tejto udalosti časť strechy spadla na sklenenú výplň jedného z bytov v protiľahlej bytovke a sklo ľahko zranilo malé dieťa. Po ošetrení v nemocnici bolo dané do domácej starostlivosti. Mesto postihnutej rodine zabezpečilo poškodené okno i ďalšiu pomoc.



Strecha na predmetnej bytovke podľahla silným nárazom vetra po druhý raz. Bytový dom so 48 bytovými jednotkami bol postavený z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a bol skolaudovaný v roku 2011. Ku kolaudačnému konaniu stavby boli predložené všetky relevantné podklady potrebné pre užívanie stavby. "Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby bol podpísaný všetkými zúčastnenými stranami, to znamená mestom, zhotoviteľom, ktorým bola akciová spoločnosť Hílek a spol., stavebným dozorom investora a generálnym projektantom stavby," uviedla mestská hovorkyňa.



"Keďže som vo funkcii 14 mesiacov, informácie čerpám z archívnych podkladov a preverujeme situáciu. Od stredy sa začína znalecké dokazovanie, ktoré by malo objasniť príčinu zrútenia strechy. Na základe týchto zistení prekontrolujeme stav všetkých striech. V nadväznosti na zistenia urobíme všetky potrebné opatrenia, aby k takýmto situáciám v budúcnosti nedochádzalo," uviedol Džačovský.



Polícia už začala vo veci trestné stíhanie pre podozrenie z prečinu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. "Na polícii už vypovedal správca bytového domu, ktorý zabezpečuje všetky činnosti, čo sa týkajú bytového domu. Polícii poskytol všetky potrebné podklady a mesto je maximálne súčinné s políciou," doplnil primátor.