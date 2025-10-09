< sekcia Regióny
Senica začne v októbri budovať spoločný chodník pre peších a cyklistov
Zákazka sa delí na dve časti.
Autor TASR
Senica 8. októbra (TASR) - Mesto Senica začne 13. októbra realizovať výstavbu spoločného chodníka pre peších a cyklistov na Hviezdoslavovej a Štefánikovej ulici. S prácami budú spojené aj dopravné obmedzenia. Nové a zrekonštruované chodníky doplnia a rozšíria nosnú kostrovú sieť cyklodopravných trás v meste vybudovaných v predchádzajúcich obdobiach. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
„Na miestach, kde sa bude pracovať, môžu nastať dočasné obmedzenia pre chodcov, ako aj v prípade parkovacích miest. Dočasné zníženie komfortu chodcov a šoférov však prinesie po dobudovaní cyklochodníkov aj bezpečnostné prvky pre nevidiacich v podobe varovných a vodiacich pásov, čo výrazne prispeje k debarierizácii týchto ulíc,“ priblížila. Ďalšou súčasťou projektu sú aj praktické riešenia ako schody (za budovou OSBD) vybavené lyžinami pre bicykle či kočíky.
Zákazka sa delí na dve časti. Chodník na Hviezdoslavovej ulici povedie po aktuálne spevnenej ploche v smere na západ po pravej strane ulice. Cyklotrasa bude doplnená dopravným značením, ktoré sa bude nachádzať vždy na začiatku a konci spoločnej cyklocestičky a bude tým upozorňovať používateľov na organizáciu dopravy na spoločnom cyklochodníku.
Bude sa tiež napájať na existujúce priechody, ktoré budú upravené pre nevidiacich vodiacim varovným pásom. Takéto pásy budú doplnené tiež na hraniciach dvoch zastávok mestskej hromadnej dopravy, ktoré sú umiestnené na novovybudovanej trase. Stavba je rozdelená do troch etáp. Celková dĺžka bude 900 metrov, cena je 327.356,75 eura s DPH.
Druhý chodník bude na Štefánikovej ulici. Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia existujúceho chodníka vedeného na pravej strane ulice v smere na východ, pričom začiatok úseku je pred mestským úradom a koniec úseku je za budovou okresného stavebného bytového družstva. Schody za týmto úsekom vybavia lyžinami pre lepší pohyb chodcov s kočíkom či bicyklom. Stavba je rozdelená do piatich etáp. Cena tejto časti zákazky je 225.335,57 eura s DPH.
Zhotoviteľom oboch častí je spoločnosť COLAS Slovakia, s ktorou mesto uzatvorilo zmluvy. Dielo by malo byť hotové do 16. februára 2026. Financované je čiastočne i zo zdrojov mesta. „Naša samospráva bola úspešná so žiadosťou o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR, rozpočet na tento projekt je navrhnutý v celkovej výške 842.903,02 eura,“ doplnila Moravcová.
