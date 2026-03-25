Mestská polícia v Senici riešila incident s exhibicionistom
Plánovaný stav majú síce podľa Horvátha nastavený veľmi dobre, no aktuálne im niekoľko policajtov chýba a snažia sa ich počet doplniť.
Autor TASR
Senica 25. marca (TASR) - V uplynulých dňoch zasahovala Mestská polícia Senica pri viacerých prípadoch. Hľadala strateného psa, riešila incident so sexuálnym exhibicionistom či zásah proti zlodejovi v predajni potravín. Náčelník Boris Horváth hovorí o potrebe zvýšenia kompetencií.
Mestskí policajti sa často stretávajú s množstvom rôznych prípadov. Náčelník sa vyjadril k ich kompetenciám. „Zákon je už dlho platný, ale vzhľadom na vývoj spoločnosti by bolo potrebné ho upraviť, vyprecizovať alebo doplniť jednotlivé oprávnenia,“ ozrejmil pre TASR.
Plánovaný stav majú síce podľa Horvátha nastavený veľmi dobre, no aktuálne im niekoľko policajtov chýba a snažia sa ich počet doplniť. Pri zásahoch v meste zvyknú spolupracovať aj so štátnou políciou. Inak to nebolo ani pri rodinnom incidente, kde muž pod vplyvom omamných látok ohrozoval svojho syna nožom. Na mieste spolupracovali s Policajným zborom, ktorý si prípad prevzal.
Zabezpečili tiež miesto po páde stromu, riešili podozrivý nález živočíšneho odpadu, ktorý bol napokon odborne zlikvidovaný, a pomohli pri vytápaní bytu, kde sa situáciu podarilo vyriešiť bez nutnosti násilného vstupu. Napokon zadržali aj muža podozrivého zo sexuálneho exhibicionizmu či zlodeja, ktorý fyzicky napadol pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby.
K množstvu zásahov dodal, že protiprávna činnosť nie je na ústupe, podľa jeho slov sa zvyšuje napätie a agresivita v spoločnosti. „Znižuje sa komfort obyvateľov, čo sa týka životnej úrovne. To všetko vplýva vlastne na zvýšenú agresivitu a problémy sa kopia. Nedochádza k rapídnemu zvýšeniu zásahov, ale každopádne to je to cítiť aj v rámci výkonu služby,“ skonštatoval.
Mestskí policajti sa často stretávajú s množstvom rôznych prípadov. Náčelník sa vyjadril k ich kompetenciám. „Zákon je už dlho platný, ale vzhľadom na vývoj spoločnosti by bolo potrebné ho upraviť, vyprecizovať alebo doplniť jednotlivé oprávnenia,“ ozrejmil pre TASR.
Plánovaný stav majú síce podľa Horvátha nastavený veľmi dobre, no aktuálne im niekoľko policajtov chýba a snažia sa ich počet doplniť. Pri zásahoch v meste zvyknú spolupracovať aj so štátnou políciou. Inak to nebolo ani pri rodinnom incidente, kde muž pod vplyvom omamných látok ohrozoval svojho syna nožom. Na mieste spolupracovali s Policajným zborom, ktorý si prípad prevzal.
Zabezpečili tiež miesto po páde stromu, riešili podozrivý nález živočíšneho odpadu, ktorý bol napokon odborne zlikvidovaný, a pomohli pri vytápaní bytu, kde sa situáciu podarilo vyriešiť bez nutnosti násilného vstupu. Napokon zadržali aj muža podozrivého zo sexuálneho exhibicionizmu či zlodeja, ktorý fyzicky napadol pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby.
K množstvu zásahov dodal, že protiprávna činnosť nie je na ústupe, podľa jeho slov sa zvyšuje napätie a agresivita v spoločnosti. „Znižuje sa komfort obyvateľov, čo sa týka životnej úrovne. To všetko vplýva vlastne na zvýšenú agresivitu a problémy sa kopia. Nedochádza k rapídnemu zvýšeniu zásahov, ale každopádne to je to cítiť aj v rámci výkonu služby,“ skonštatoval.