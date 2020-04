Mestské zariadenie Chata nad plážou pri Senici prichýli repatriantov

Senica 11. apríla (TASR) – Od soboty má byť v Chate nad plážou pri Kunovskej priehrade pri Senici ubytovaných približne 60 Slovákov, ktorí prišli zo zahraničia a majú štátom nariadenú karanténu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



Repatrianti tam absolvujú povinnú 14-dňovú karanténu alebo zostanú ubytovaní len do vykonania testovania na nový koronavírus a jeho negatívneho vyhodnotenia. Do mestskej chaty s kapacitou približne 75 miest budú repatrianti presunutí za asistencie policajných zložiek.



"Situáciu sme riešili, odkedy sme sa dozvedeli, že senický Slovenský Červený kríž (SČK) bol oslovený Ministerstvom vnútra SR so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení dobrovoľníkov so zdravotníckym vzdelaním na pomoc pri registrácii repatriantov. Lokalizácia tohto zariadenia, ktoré sa nachádza v neobývanej rekreačnej oblasti, je výhodnejšia ako internát v centre mesta. Mesto bude pre ubytovaných zabezpečovať aj dodávku stravy v jednorazových obaloch," doplnil primátor Senice Martin Džačovský.



Stredoškolský internát na Štúrovej ulici by mal na základe dohody mesta so samosprávnym krajom poslúžiť ako pobytové alebo karanténne zariadenie pre ľudí pracujúcich v prvej línii. Teda pre zdravotníkov, policajtov, hasičov a podobne, ak budú mať obavu sa vracať po službe domov, aby neohrozili svoje rodiny.



Od soboty budú umiestňovaní repatrianti aj v ubytovacích kapacitách Trnavského samosprávneho kraja v Moravskom Svätom Jáne a Trnave.