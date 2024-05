Mládež zo Senice sa pripojila k celoslovenskému Týždňu dobrovoľníctva

Senica 21. mája (TASR) - Senickí dobrovoľníci združení v zoskupení Senica 2.0 sa zapojili do Týždňa dobrovoľníctva. Od pondelka (20. 5.) do nedele (26. 5.) čistia verejné priestranstvá, organizujú aktivity a animačné stretnutia v materských školách, zariadeniach pre seniorov či mentálne postihnutých, venčia psy z útulku. Súčasťou programu je aj konferencia o dobrovoľníctve, informoval koordinátor dobrovoľníkov v Senici Marek Štítny.



Mládežnícka organizácia Senica 2.0 združuje dobrovoľníkov vo veku zhruba od 16 do 19 rokov a úzko spolupracuje s mestom. Aktivity v rámci Týždňa dobrovoľníctva organizujú senickí dobrovoľníci už po trinásty raz.



Prvý ročník zorganizovali v roku 2011, zapojilo sa vyše sto dobrovoľníkov. "Podujatie sme začali opakovať, až si vytvorilo tradíciu. Tú teraz trochu meníme a pripájame sa k celonárodnému Týždňu dobrovoľníctva, ktoré organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií," skonštatoval Štítny.