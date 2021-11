Škôlku v Senici zatvorili, na ZŠ sa učí dištančne v 10 triedach

Senica 30. novembra (TASR) - Materská škola (MŠ) Senica zastrešuje dohromady osem elokovaných pracovísk, ktoré sú momentálne všetky zatvorené. V rámci štyroch základných škôl (ZŠ) v Senici sa dištančne vyučuje dohromady v desiatich triedach. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



V šiestich elokovaných pracoviskách materských škôl stanovil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Senica zákaz prevádzky od 30. novembra. "Je to z dôvodu vysokej chorobnosti detí na akútne respiračné ochorenia, pričom obnovenie prevádzky nastane od 6. decembra. Ďalšie dve elokované pracoviská zatvorila hygiena z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 ešte skôr. Ide o MŠ na Ulici Janka Kráľa a na Hollého ulici. Prvá by mala byť opätovne v prevádzke 3. decembra, druhá od 7. decembra," uviedla Moravcová.



Základné školy reagovali na stále pretrvávajúcu pandemickú situáciu napríklad nemiešaním detí ani počas obeda. "Chodia naň školáci postupne po triedach už od 11.00 h a školské kluby fungujú čo trieda, to klub. Jedna školský klub zrušila, v ďalšej sme boli nútení obmedziť fungovanie jedálne, ktorá varí aspoň pre prvý stupeň," doplnila Moravcová. Zároveň dodala, že v ZŠ V. Paulínyho-Tótha a ZŠ Komenského sa dištančne učí v troch triedach, v ZŠ s MŠ J. Mudrocha v štyroch a v ZŠ Sadová sa aktuálne vyučuje bez obmedzení.