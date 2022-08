V Senici pripravili na august pre návštevníkov podujatie Leto v múzeu

Senica 3. augusta (TASR) – Múzeum Senica začne v stredu úvodnou prednáškou podujatie Leto v múzeu, pri ktorom v rámci stredajších večerov predstaví záujemcom o dejiny zaujímavé okamihy z histórie mesta. TASR o tom informoval kurátor múzea Tomáš Motus.



"Počas augusta chceme nadviazať na históriu podujatí s názvom Stretnutia s históriou. Ide o formu prednášok, či už s komentovaním starých fotografií, alebo prednášky na archeologické či historické témy," uviedol kurátor múzea.



Prvá prednáška bude venovaná časti mesta Sotina, keď bola ešte samostatnou dedinou. "V ďalších týždňoch sa budeme rozprávať o náboženstve v dobe bronzovej či židovskej komunite v Senici. Múzeum Senica je okrem večerných prednášok v lete otvorené pre verejnosť počas otváracích hodín v stredu až piatok od 10.00 do 18.00 h a v nedeľu od 14.00 do 19.00 h bez nutnosti objednania sa vopred. Skupinové prehliadky s výkladom budú vždy o 15.00 h," doplnil Motus.



Prednášky sa uskutočňujú pravidelne každú stredu od 18.00 h až do 24. augusta.