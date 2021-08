Na cyklotrase v Senici pribudlo nočné bodové solárne osvetlenie

Senica 23. augusta (TASR) – Na 2,5 kilometra dlhom úseku cyklotrasy, ktorá sa v Senici začína pri areáli mestského kúpaliska a smeruje na Kunovskú priehradu, pribudlo 500 solárnych pukov nainštalovaných priamo do povrchu cyklotrasy. TASR o tom informovala Lucia Vajdová z mestského úradu.



Samotná realizácia trvala dva dni a prevádzka cyklotrasy bola v tomto čase mierne obmedzená. "Problém pri realizácii tohto nápadu nastal pri pozemkoch v bezprostrednom okolí cyklotrasy, ktoré nepatria mestu. Riešenie v podobe verejného osvetlenia vo forme stĺpov by bola minimálne niekoľkoročná záležitosť s neistým výsledkom," uviedol primátor mesta Martin Džačovský.



Do povrchu vozovky sa po vyfrézovaní zapúšťali špeciálne LED svietidlá, ktoré začínajú svietiť v šere alebo po zotmení. "Svetelný prúd z nich smeruje do strán, aby nedochádzalo k oslepovaniu cyklistov a chodcov a takisto k vyrušovaniu nočných živočíchov," doplnil výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



"Prvýkrát sa takéto solárne svetlá začali používať v roku 2008. Odvtedy boli inštalované na cyklotrasách vo viac ako 20 krajinách. Prvá inštalácia na Slovensku bola realizovaná na cyklotrase v Bratislave v roku 2020," informoval zástupca realizátorskej firmy Bimission Radek Rangelov.



Celkové náklady na inštaláciu bodového solárneho osvetlenia predstavujú 32.640 eur. Časť bola financovaná z fondu na podporu Trnavského kraja, časť z rozpočtu OOCR Záhorie, do ktorej mesto Senica prispelo mimoriadnym dobrovoľným členským príspevkom v objeme 40.000 eur. "Prijal by som takéto riešenie aj na iné miesta, najmä na menej osvetlené cyklotrasy. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa snaží podporovať turizmus aj takouto formou. Jednou z priorít je momentálne dokončenie Moravskej cyklomagistrály," doplnil podpredseda TTSK Marek Neštický.



Realizácia osvetlenia cyklotrasy je jedným z výstupov projektu Podpora trvalo udržateľného cykloturizmu pre horné Záhorie. "Celkový rozpočet predstavuje viac ako 40.000 eur. Druhým výstupom spomínaného projektu bude vybudovanie šiestich cyklonabíjacích staníc pre elektrobicykle, ktoré budú osadené v Senici, Skalici, Šaštíne-Strážach, Holíči, Smrdákoch a na hrade Branč," uviedol Lidaj.