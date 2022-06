Na fasáde Záhorskej knižnice v Senici pribudol mural

Senica 13. júna (TASR) – Na fasáde budovy Záhorskej knižnice v Senici pribudol mural od autoriek Veroniky Obertovej a Michaely Čopíkovej. Realizáciu návrhu na fasádu zabezpečil skúsený muralista Martin Hríb. Informovala o tom Záhorská knižnica na sociálnej sieti.



Víťazný motív vzišiel z minuloročnej výtvarnej súťaže pre profesionálnych výtvarníkov. Do hodnotenia postúpilo 28 výtvarných návrhov od 17 autorov. Verejná súťaž sa uskutočnila od 1. júna do 31. júla 2021.







O víťaznom diele rozhodla komisia v auguste 2021. "Oceňujem prístup, ktorý zvolila knižnica, a to fakt, že návrhy hodnotí odborná porota, keďže na Slovensku sa bežne s takýmto prístupom nestretávame. Mural môže prispieť k väčšej viditeľnosti inštitúcie a k tomu, že si ju ľudia všimnú," uviedol člen hodnotiacej komisie Martin Kleibl.



"Chceme prekonať obraz knižnice ako nudnej inštitúcie, ktorej jedinou úlohou je požičiavanie kníh. Dnešné knižnice by mali byť plné života, vytvárať priestor na stretávanie sa obyvateľov, komunít, ale aj názorov, jednotlivých druhov umenia, našej minulosti i budúcnosti," doplnila riaditeľka knižnice Silvia Sameková.