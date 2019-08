Senica získala dotáciu na rozšírenie kamerového systému

Projekt je zameraný na objasňovanie a znižovanie páchania deliktov nepretržitým 24-hodinovým monitorovaním lokalít so zaznamenaným nárastom páchania trestných činov a priestupkov.

Senica 4. augusta (TASR) - Mesto Senica rozšíri kamerový systém na svojom území. Prostredníctvom kamier budú mesto monitorovať nielen mestskí policajti, ale aj príslušníci štátnej polície. „Začiatkom tohto roka sme predložili projekt na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja s protispoločenskou činnosťou prostredníctvom technických prostriedkov a uspeli sme,“ informovalo vedenie samosprávy.



Do kamerového systému mesta pribudne 19 nových kamier, staršie nefunkčné kamery budú zrekonštruované a vybudované bude nové obslužné stredisko na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Senici, kde bude privedený signál z celého kamerového systému mesta. Senica získala dotáciu vo výške 24.527 eur, ďalších zhruba 3000 eur bude spolufinancovaných z rozpočtu samosprávy.



Časť nových kamier, ktoré pribudnú do kamerového systému, bude otočná, časť z nich bude statická. Kamery budú monitorovať predovšetkým príjazdové cesty do mesta a problematické časti mesta s ubytovňami pre cudzincov či bytové domy pre neprispôsobivé a marginalizované skupiny obyvateľov. Štátna polícia uvidí v reálnom čase nielen prenos z nových kamier, ale v rámci spolupráce s mestskou políciou budú môcť sledovať všetky monitorované časti mesta.



Projekt je zameraný na objasňovanie a znižovanie páchania deliktov nepretržitým 24-hodinovým monitorovaním lokalít so zaznamenaným nárastom páchania trestných činov a priestupkov. „Projekt má prispieť ku skvalitneniu komplexnej ochrany života, zdravia a majetku fyzických a právnických osôb dislokovaných v katastrálnom území mesta. Kamerové systémy zohrávajú významnú úlohu pri objasňovaní spáchaných trestných deliktov, doterajšia objasnenosť spáchaných deliktov na mieste s kamerovým systémom predstavuje v meste 90 percent,“ tvrdia zástupcovia mesta.



V súčasnosti je v meste Senica funkčných 15 monitorovacích miest, ktorých obsluhu zabezpečuje 13 zamestnancov v chránenej dielni v 22-hodinovej prevádzke. Sú to ľudia s rôznym zdravotným postihnutím, ktorí majú sťažené pracovné uplatnenie na trhu práce. V roku 2018 bolo na kamerovom systéme zaznamenaných 1054 udalostí, z toho 52 záznamov bolo poskytnutých pre potreby senickej polície pri objasňovaní prípadov.