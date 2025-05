Neziskové organizácie z okresu Senica sa stretnú na Dobropokeci

Senica 7. mája (TASR) - Stretnutie neziskových organizácií (NO) z okresu Senica s názvom Dobropokec sa uskutoční v stredu od 16.30 do 18.00 h v komunitnej klubovni KiviK v Senici. Cieľom je diskusia o plánoch NO, rozvoj mladých ľudí a ich zapojenie sa do diania v meste či rozvoj dobrovoľníctva. TASR to uviedol predseda občianskeho združenia (OZ) Senica 2.0 Marek Štítny.



Stretnutia sa konajú každý mesiac. V máji je hlavnou témou blížiaci sa týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa uskutoční v termíne od 19. do 25. mája. „Budeme rozoberať dotazník pre mladých o dobrovoľníctve, kde sa pýtame a zisťujeme od mladých, akú formu dobrovoľníctva poznajú, či už pomáhali v nejakom dobrovoľníckom centre. Zároveň tento dotazník budeme prezentovať aj samospráve a primátorovi, aby sme vedeli, čo mladí chcú a ako ich do toho dobrovoľníctva viacej dostať,“ priblížil.



Podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje Národný inštitút vzdelávania a mládeže.



Združenie sa tiež venuje vlastnému podcastu, hlavnou témou je dobrovoľníctvo a mladí ľudia. V spolupráci s mestom opäť zorganizuje Eko deň. Vďaka činnosti OZ vznikol napríklad v senickej mestskej časti Sotina ovocný sad. „Kedysi tam bol starý sad ovocných drevín a my sme sa rozhodli ho obnoviť a zasadili sme 35 ovocných stromčekov,“ doplnil Štítny. V lete zase organizuje združenie amatérske adrenalínové preteky pre všetky vekové kategórie Hecni sa.



OZ Senica 2.0 sa venuje okrem dobrovoľníctva ekológii a udržateľnosti, komunite a podpore mládeže, zapájaniu mladých do verejného diania, ale aj kultúrnym a spoločenským podujatiam. V gescii združenia je tiež komunitná klubovňa pre mladých v Senici KiviK.