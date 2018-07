Nová lávka cez Teplicu bude v auguste, havarijný stav spôsobila soľ

Lávka verejnosti slúžila od roku 1975, jej väčšia oprava bola naposledy realizovaná v roku 2005.

Senica 16. júla (TASR) – Mesto Senica uzavrelo v polovici marca pre havarijný technický stav lávku cez rieku Teplica. Spája centrum mesta so sídliskom Sotina pri kúpalisku. Lávka by mala byť nanovo osadená do konca augusta. TASR informoval primátor Branislav Grimm.



Verejné obstarávanie na rekonštrukciu bolo v súčasnosti ukončené. "Víťazná spoločnosť ponúkla za rekonštrukciu sumu takmer 27.000 eur. Podľa plánu by práce mali byť dokončené do konca augusta, ale spoločnosť deklarovala snahu a ukončenie prác by chcela stihnúť do konca júla," uviedol primátor. Oproti predbežnému odhadu sa tak náklady na lávku navýšili o 7000 eur.



Pri kontrole stavu sa zistilo, že je nutná výmena celého mostíka. Konštrukcia pod vrstvou asfaltu bola skorodovaná, čo sa preukázalo až pri kontrole poškodeného asfaltu. Lávka verejnosti slúžila od roku 1975, jej väčšia oprava bola naposledy realizovaná v roku 2005. "Pred výmenou musel stav najskôr posúdiť statik. Následne mesto vysúťažilo projektanta a muselo získať množstvo povolení. Toto spôsobuje prieťahy, pri ktorých sa občanom zdá, že mesto nekoná," doplnil Grimm.



Museli sa uskutočniť aj geologické vrty, čo skomplikovalo osadenie novej statiky na nový most. Po vrtoch sa muselo počkať na výsledok, či lávka môže byť na pôvodnom mieste. "Vďaka týmto posudkom vieme, že mosty už nemôžeme v zime posýpať soľou. Práve posyp soľou bol hlavnou príčinou zhrdzavenia celej konštrukcie lávky," uzavrel primátor Senice.