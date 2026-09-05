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Senica ocenila osobnosti, ktoré sa výrazne zaslúžili o rozvoj histórie
Ocenenie za Chomu prevzal jeho vnuk Karol Janík za prítomnosti jeho dcéry Oľgy Janíkovej. Choma ako dlhoročný riaditeľ Slovenského hodvábu výrazne ovplyvnil rozvoj a podobu mesta.
Autor TASR
Senica 5. septembra (TASR) - Mesto Senica ocenilo dve osobnosti, ktoré sa výrazne zaslúžili o jeho rozvoj a uchovávanie jeho histórie. Poslanci na piatkovom (4. 9.) slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili udelenie Ceny mesta Senica historikovi, publicistovi a zberateľovi Jánovi Petrovi. Čestné občianstvo mesta Senica in memoriam udelili bývalému riaditeľovi Slovenského hodvábu Miloslavovi Chomovi.
Ocenenie za Chomu prevzal jeho vnuk Karol Janík za prítomnosti jeho dcéry Oľgy Janíkovej. Choma ako dlhoročný riaditeľ Slovenského hodvábu výrazne ovplyvnil rozvoj a podobu mesta.
Oboch ocenených spája podľa mesta výrazný vzťah k Senici a ich pôsobenie zostalo súčasťou jej histórie. Pri príležitosti ocenenia bola za budovou Múzea Senica vysadená pamätná lipa. Súčasťou programu bola aj svätá omša pri príležitosti jubilejného roka mesta.
Ocenenie za Chomu prevzal jeho vnuk Karol Janík za prítomnosti jeho dcéry Oľgy Janíkovej. Choma ako dlhoročný riaditeľ Slovenského hodvábu výrazne ovplyvnil rozvoj a podobu mesta.
Oboch ocenených spája podľa mesta výrazný vzťah k Senici a ich pôsobenie zostalo súčasťou jej histórie. Pri príležitosti ocenenia bola za budovou Múzea Senica vysadená pamätná lipa. Súčasťou programu bola aj svätá omša pri príležitosti jubilejného roka mesta.